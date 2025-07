25 aprile. Resistenza, libertà e la rivoluzione dei garofani raccontata al Museo

Coincidenze? Fate voi. Ma quanto raccontato da due compagni del Partito comunista portoghese, Milene Vale Mourão e António Santos, partiti da Lisbona per visitare a Matera il museo del Comunismo e della Resistenza sa tanto di un comune viaggio nella memoria di due Paesi latini, come Italia e Portogallo, che al 25 aprile sono legati per aver messo da parte- con forme e momenti diversi- due dittature. Quella fascista di Benito Mussolini nel 1945 e il regime nato nello stesso contesto, ma durato altri 30 anni di Antonio Salazar, ma retto dal primo ministro Marcelo Caetano, e rovesciato con una rivoluzione militare e popolare ,quasi silenziosa, il 25 aprile 1974. Milene e Antonio hanno raccontato al direttore del Museo, Francesco Calculli, che ha conversato con loro in spagnolo e comunque con una interlocuzione efficace, cosa significò quella esperienza. Cosa accadde, come procedette e cosa avvenne dopo il rovesciamento del regime. E, curiosità, lo ricordiamo per averlo letto.



Il segnale dato da Radio Renascenza, che nel programma musicale Limite, per il via alle operazioni con la canzone canzone Grândola, Vila Morena di José Afonso. Canzone proibita, ma che era possibile acquistare e il conduttore Carlo Albino ne acquisto una copia. Era la vigilia della Rivoluzione,il 24 aprile 1974, quando un altro conduttore radiofonico João Paulo Dinis dell’emittente “Emissores Associados de Lisboa” annunciò: ”Mancano cinque minuti alle 23 e sarà con voi Paulo de Carvalho, che vi canterà il suo grande successo E depois do adeus…E dopo l’addio” Fu quello il primo segnale, in clandestinità, per l’avvio del golpe e della rivoluzione silenziosa dei garofani .Né più né meno di quanto faceva Radio Londra, dalla Bbc, per tenere i contatti tra forze alleate e partigiani. Il resto lo hanno raccontato Milène e Antonio, come riporta il resoconto di quell’intenso incontro al Museo del Comunismo e della Resistenza,suggellato dagli apprezzamenti dei due visitatori con la scritta ”UN ABBRACCIO E UN GRAZIE DA DUE COMUNISTI PORTOGHESI , DI UN PARTITO CHE RESISTE E CHE UN GIORNO VINCERA’. Un pensiero lasciato sul diario del ” Che” . Hasta siempre! Companheiros Milene y Antonio 25 de avril…per quei garofani piantati nelle canne dei fucili e dei cannoni, come cantava ”Tema” una nota canzone dei Giganti del 1966. La rivoluzione portoghese era alle porte…



UNA DOMENICA AL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA CON I CAMARADAS PORTUGUESES.

Di Francesco Calculli Domenica scorsa abbiamo trascorso un lungo e bellissimo pomeriggio in compagnia di una coppia di compagni del Partito Comunista Portoghese, Milene Vale Mourão e António Santos, venuti appositamente a Matera da Lisbona per visitare il nostro Museo. Nonostante ci avessero informato della loro visita il 19 maggio scorso non siamo purtroppo riusciti a trovare un interprete dal portoghese , ma siamo comunque riusciti a capirci comunicando anche in spagnolo, ed è stato un confronto molto interessante. In particolare con António che è un collega storico dell’età contemporanea abbiamo discusso sulla interpretazione da dare alla Rivoluzione dei Garofani del 25 Aprile 1974, che segnò la nascita della democrazia in Portogallo dopo quasi cinquant’anni di dittatura fascista . Antònio ci ha fornito spunti di riflessione critica che ribaltano completamente l’orientamento prevalente nella storiografia italiana che descrive questo evento storico come l’unico caso di rivoluzione comunista fatta da militari. Con la compagna Milene abbiamo condiviso la comune passione per i film di Pasolini e per I Madredeus , un gruppo musicale portoghese, la cui musica combina le influenze del fado con la musica folk moderna. Alla fine della visita guidata , per Milene e Antònio c’è giusto il tempo per l’immancabile foto di rito con il saluto a pugno chiuso sotto la bandiera del Partito Comunista Portoghese esposta nel Museo , scrivere un ricordo sul Diario Rosso del “Che”, soprattutto con la voglia di raccontare ai compagni e alle compagne di Lisbona un’esperienza esclusiva, vista con gli occhi stupiti e emozionati come solo i veri militanti comunisti riescono ad avere.



« Questo Museo è bellissimo, non c’è niente di simile in tutto il Portogallo» , sono le parole pronunciate da Antònio e Milene. Ma prima dei saluti, un arrivederci con l’invito al direttore e allo staff del Museo a partecipare come ospiti d’onore alla “Festa do Avante” che il Partito Comunista Portoghese organizza il primo fine settimana di settembre nei pressi di Lisbona e che rappresenta da tempo la più grande iniziativa politica in Portogallo e un grande appuntamento internazionale. Ancora un nuovo, prestigioso, riconoscimento internazionale per il nostro Museo come presenza particolarmente importante all’insegna dell’innovazione ma anche dell’esperienza di visita sempre più immersiva e coinvolgente, con una capacità attrattiva significativa, nonostante l’indifferenza dei principali media televisivi locali , e la sua collocazione geografica.



traduzione italiano ricordo sul Diario del “Che” : UN ABBRACCIO E UN GRAZIE DA DUE COMUNISTI PORTOGHESI , DI UN PARTITO CHE RESISTE E CHE UN GIORNO VINCERA’.