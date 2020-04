E’ ciclico il tentativo dei nostalgici del fascismo che operano (grazie alla libertà riconquistata a seguito della lotta di Resistenza dei patrioti partigiani) di snaturare il senso della ricorrenza del 25 aprile.

Ci hanno provato anche quest’anno (i vari La Russa, Rauti, Santanchè) strumentalizzando allo scopo persino i morti di questa drammatica emergenza sanitaria. E non se ne vergognano nemmeno un pò.

Hanno proposto, infatti, di utilizzare il 25 Aprile, invece che per celebrare la Resistenza e la Liberazione dal fascismo, per “onorare i morti di tutte le guerre e del Covid-19, cantando non Bella Ciao ma la Canzone del Piave” (insomma un mix di retorica militaresca e tragedia Covid19).

Non riescono a farsene una ragione che questa Repubblica, la nostra Costituzione (su cui pure molti di essi giurano) sono nate dalla lotta di liberazione combattuta da quei grandi patrioti che sono stati i partigiani per liberare l’Italia proprio da quel fascismo oppressore a cui molti di essi si ancora si richiamano. Ed è grazie al sacrificio di quei patrioti se anche loro possono parlare liberamente e farsi pagare persino da questa Repubblica che è antifascista dalle sue fondamenta.

Ecco il 25 aprile è questo. E’ l’inizio delle nostre libertà. E’ l’inizio di questa Italia libera e antifascista. Bella ciao , accanto all’Inno di Mameli ne rappresentano la colonna sonora più fedele.

Il 25 aprile del 1945 , erano le 8,00 del mattino quando la radio diffuse il proclama del Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia (CLNAI) che ordinò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti: “Arrendersi o perire“, questo fù il proclama e la scelta che venne lasciata alle truppe tedesche e ai repubblichini. In meno di una settimana, tutta l’Italia settentrionale fu liberata (in alcuni casi prima dell’arrivo delle truppe alleate).

Quel 25 aprile, non fu il punto finale, per l’Italia, della 2^ guerra mondiale (perchè la fine reale del conflitto arriverà solo il 3 maggio con la resa delle truppe nazifasciste), ma costituì il punto di svolta (quello dell’insurrezione generale contro l’occupante) della Liberazione italiana, un percorso, lungo che -limitandosi al periodo bellico- parte dai primi mesi del ’43, con le sconfitte delle truppe dell’Asse e con gli italiani che, dopo l’8 settembre, prenderanno per la prima volta le armi per cacciare i nazifascisti.

Il 27 aprile 1945 la Presidenza del Consiglio comunica che «In conformità degli accordi presi tra il Comando alleato e il Governo italiano, d’intesa con il Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia, nell’intervallo fra l’uscita e la resa delle truppe tedesche e l’ingresso degli alleati, il solo Governo legittimo è rappresentato dal Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia».

Tra il 27-28 aprile 1945 a Musso, nei pressi di Dongo, Mussolini ed i gerarchi fuggiti con lui, in fuga travestiti da nazisti, furono catturati da una formazione partigiana guidata dal comandante Valerio (Walter Audisio ) e furono immediatamente processati e condannati a morte. La sentenza nei confronti di Benito Mussolini e di Claretta Petacci fu eseguita il 28 aprile a Giulino di Mezzegra, mentre altri dirigenti fascisti (tra cui Alessandro Pavolini, Fernando Mezzasoma, Paolo Zerbino, Nicola Bombacci) furono fucilati poche ore dopo nella piazza di Dongo e nello stesso giorno, a Vimercate, furono giustiziati Achille Starace, a Milano, e Roberto Farinacci.

Il 29 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia (CLNAI) espose in un comunicato le ragioni della decisione di fucilare il duce e i suoi gerarchi. Un documento che pubblichiamo a seguire perchè ricorda cosa sia stato per davvero quel drammatico fine aprile del 1945.

Un testo forse poco conosciuto e citato ma che, scritto circa tre anni prima dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, ne costituisce il primo vero atto fondativo sia sul piano morale che storico e politico.

“Il CLNAI dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici, da esso ordinata, è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro Paese ancora coperto di macerie materiali e morali, è la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la Patria la premessa della rinascita e della ricostruzione.

Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale – che il fascismo per venti anni gli ha negato – se il CLNAI non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper fare suo un giudizio già pronunciato dalla storia.

Solo a prezzo di questo taglio netto con un passato di vergogna e di delitti, il popolo italiano poteva avere l’assicurazione che il CLNAI è deciso a proseguire con fermezza il rinnovamento

democratico del Paese.

Solo a questo prezzo la necessaria epurazione dei residui fascisti può e deve avvenire, con la conclusione della fase insurrezionale, nelle forme della più stretta legalità.

Dell’esplosione di odio popolare che è trascesa in quest ’unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l’unico responsabile.

Il CLNAI, come ha saputo condurre l’insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare, senza esitazioni, giustizia dei responsabili della rovina della Patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

Nulla potrebbe giustificarli nel nuovo clima di libertà e di stretta legalità democratica, che il CLNAI è deciso a ristabilire, conclusa ormai la lotta insurrezionale.

Il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia.

Achille Marazza per la Democrazia Cristiana, Augusto De Gasperiper la Democrazia Cristiana, Ferruccio Parri per il Partito d’Azione, Leo Valiani per il Partito d’Azione, Luigi Longo per il Partito

Comunista Italiano, Emilio Sereni per il Partito Comunista Italiano, Giustino Arpesani per il Partito Liberale Italiano , Filippo Jacini per il Partito Liberale Italiano, Rodolfo Morandi per il Partito

Socialista Italiano di Unità Proletaria, Sandro Pertini per il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria”.