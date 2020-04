La memoria non va dimenticata o falsata, sopratutto quando il riferimento è a un bene prezioso come libertà, diritti, democrazia. Ce ne accorgiamo quanto valgono, quando li perdiamo o gli ”spazi” di espressione si riducono per azioni coercitive, subdole o per motivi contingenti. E la serrata procurata dalle misure anticoronavirus ne è un esempio. Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile, festa della Liberazione dalle dittature e dalle guerre, che portarono alla Repubblica. Quest’ anno, come abbiamo riportato in altri articoli la festa si farà da casa e niente cerimonie in piazza https://giornalemio.it/eventi/il-25-aprile-ai-balconi-con-il-tricolore-e-bella-ciao/ come abbiamo riportato in altri servizi. E,a proposito di ricordi, il presidente ad honorem del comprensorio di Agna Le Piane, Antonio Serravezza, ci ha inviato considerazioni e la foto di una scultura realizzata dall’artista Franco Di Pede, raffigurante il file a stame della vita, che ricorda il sacrificio di un concittadino materano ucciso dalle truppe di occupazione tedesche in ritirata il 21 settembre 1943. Si trattava di Antonio Lamacchia che quel giorno aveva voluto raggiungere comunque l’ovile, a ridosso della gravina di Agna, per governare pecore e capre. Ne’ più nè meno quanto accade oggi, nonostante i limiti imposi dal coronavirus. Due date simbolo per Matera da riannodare con altre: festa della Repubblica, dell’Unità d’Italia, della Memoria, del Ricordo, delle vittime di Mafia e altre che sono la storia del Paese.

Serravezza : 25 aprile ai tempi del Covid-19

Sabato ricorre il 75° Anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista.

È da sempre la festa della nostra libertà ritrovata e della rinascita della democrazia e dei diritti.

Negli anni scorsi abbiamo affiancato alle tradizionali manifestazioni anche delle pedalate lungo le vie di Cesenatico che portano il nome dei partigiani morti durante il terribile 1944.

Purtroppo quest’anno ogni manifestazione è vietate, la celebreremo diversamente, invito ognuno di voi a farlo come può: attraverso le varie iniziative social oppure cantando dai terrazzi.

Sento il dovere di ricordare coloro che sono morti per la nostra libertà, la stessa (libertà) che in queste settimane è stata ridotta per combattere il Covid-19.

Restiamo a casa ma non dimentichiamo i valori della nostra democrazia.