I tentativi di screditare la Resistenza e la guerra di Liberazione non sono purtroppo una novità ma la loro provenienza e il loro seguito sono variati nel corso degli anni.

Se infatti in un primo momento questo tipo di operazioni erano un’esclusiva della stampa neofascista rivolta esclusivamente ai suoi lettori, negli ultimi due decenni e in particolare dalla pubblicazione dei libelli diffamatori di Pansa, si è assistito a un loro generale sdoganamento.

Così, spinti dalla moda del momento, anche alcuni insospettabili liberali si sono lanciati in improbabili opere di revisione di quel periodo di storia italiana e lo stesso 21 settembre materano non è stato risparmiato dal tentativo di declassamento a “incidente di guerra”, una formula assolutoria verso i nazisti che tende a porre sullo stesso piano carnefici e vittime, oppressori e volontari della libertà.

Le tesi “riduzioniste” partono dal presupposto che i tedeschi presenti a Matera nel settembre 1943 essendo in ritirata non avrebbero mai usato violenza se non attaccati per primi e che le due stragi di innocenti (al palazzo dell’ente per l’elettricità e alla caserma abbandonata della milizia) furono atti portati a termine per la consueta prassi di guerra nei casi di ribellione o addirittura per colpa degli stessi cittadini insorti, come se i militi germanici non fossero stati imbevuti di una ideologia inumana pronta a opprimere un popolo considerato traditore dopo la resa agli Alleati e scatenare contro di esso la più feroce violenza.

Per smentire le tesi del cosiddetto “incidente di guerra” occorre analizzare innanzitutto il contesto del Mezzogiorno nel settembre del ’43 descritto alla perfezione dalla storica Elena Aga Rossi nel libro <<Una nazione allo sbando. 8 settembre 1943>>.

Dopo l’uscita dell’Italia dal conflitto divennero operativi i piani tedeschi denominati Achse e Alarico che prevedevano il disarmo del regio esercito, l’occupazione militare della penisola e l’assoggettamento della popolazione a un severo regime di restrizione della libertà a cui si aggiunsero una serie di episodi predatori e violenti fino a vere e proprie stragi e deportazioni nei campi di lavoro in Germania (tutto documentato dettagliatamente dalle autorità investigative Alleate).

La reazione scaturita a tutto questo, spontaneista e armata, da parte di civili e soldati meridionali non inquadrati politicamente e non strutturati militarmente come al centro-nord, costituì la Resistenza del Sud che raggiungerà il suo apice con le quattro giornate di Napoli.

I tedeschi giunti a Matera i primi di settembre del ’43 erano effettivamente in ritirata, ufficialmente la loro missione era radunare e distruggere le armi dei militari italiani all’interno del campo sportivo, accertarsi che non ci fossero spie e collaboratori degli Alleati e rallentare per quanto possibile la loro avanzata facendo saltare strade e ponti che collegavano la Città con i Comuni posti più a sud.

Nei primi giorni la convivenza tra occupanti e materani fu tutto sommato calma ma cominciò a peggiorare con l’arrivo degli anglo-canadesi a pochi chilometri da Matera nei Comuni di Montescaglioso e Miglionico dove erano rapidamente giunti a seguito dello sbarco a Taranto con l’Operazione Slapstick. Preoccupati dalla velocità con cui i nemici si avvicinavano e ossessionati dalla possibile presenza di spie e infiltrati, i tedeschi mutarono il loro atteggiamento con arresti e fermi arbitrari e attuando svariati furti e depredazioni ai danni della popolazione come testimoniato dalla Special Invstigation Branch, la branca investigativa speciale del corpo della polizia militare britannica con il rapporto WO 310/102 del 7 novembre 1944 redatto dal capitano J.Hutchins sulla base di indagini e testimonianze raccolte in città.

Il 21 settembre prese una piega sanguinosa già in mattinata con l’uccisione di un innocente, il pastore Antonio Lamacchia, che transitava nella periferia sud della Città e per questo sospettato di essere una spia.

Il conflitto a fuoco nei pressi di una gioielleria tra soldati tedeschi e carabinieri fece poi precipitare definitivamente la situazione convincendo militari e civili materani a non tollerare oltre la presenza degli occupatori, dare inizio alla guerriglia e accellerare quindi la fuga nazista.

Le ore che seguirono furono quelle dei combattimenti per le strade del centro tra italiani e tedeschi e purtroppo anche delle ben note rappresaglie ai danni della popolazione: la fucilazioni di cinque persone nel palazzo dell’ente dell’elettricità e l’esplosione della ex caserma della milizia con quindici prigionieri al suo interno.

Nessun incidente di guerra quindi ma azioni criminali deliberate messe in atto dai tedeschi in spregio di qualsiasi codice militare e convenione internazionale: il S.I.B. accertò che prima ancora dell’insurrezione dei cittadini materani, i tedeschi violarono ripetutamente gli articoli 46 e 50 della Convenzione dell’Aia del 1907 “irrompendo in edifici civili, perpetrando furti e compiendo arresti ingiustificati e sequestri, azioni che provocarono lo sdegno e la reazione dei cittadini”.

Sempre restando in Basilicata, i tedeschi fecero un’altra strage anche a Rionero in Vulture dove la cittadinanza alla fame si ribellò per proteggere delle derrate alimentari da possibili furti o distruzione. Anche quello un “incidente”?

Persino il numero dei cittadini morti nelle rappresaglie patite a Matera è stato usato recentemente da certi cultori della materia storica per sottolineare che la famigerata pratica della decimazione non fu attuata nella Città dei Sassi in quanto le vittime totali avrebbero dovuto essere in tal caso più di quelle ufficialmente riconosciute. E allora?

Dobbiamo forse ringraziare i tedeschi per non aver attuato la decimazione ed essersi limitati a uccidere “solo” 20 innocenti? (senza contare i caduti in combattimento).

Al contrario. Dobbiamo continuare a denunciare con forza e nonostante gli anni passati l’operato criminale dei nazisti a Matera a maggior ragione se la loro linea di condotta era dettata da un criminale di guerra matricolato e recidivo come il maggiore Von Schulenburg, responsabile oltre che della carneficina a Matera anche della strage di Roccaraso in Abruzzo.

Qaulcuno ha voluto coprire le sue responsabilità chiudendo certe carte compromettenti redatte dagli Alleati (così come per tanti altri suoi colleghi) nel famoso armadio della vergogna di Palazzo Cesi a Roma forse per non gettare ulteriore fango nel dopoguerra sui nuovi amici della Repubblica Federale Tedesca che dal canto loro speravano almeno di dimostrare che la Wehrmacht, cioè l’esercito, avesse mantenuto un minimo di rispetto della vita dei civili e dei trattati internazionali a differenza delle SS. Argomentazione fallace dato che proprio Von Schulenburg pur non essendo membro delle SS era un fanatico nazista e membro tesserato del partito di Hitler già dal 1930.

Ricordare tutto questo e difendere l’Insurrezione di Matera e in generale la Resistenza dal revisionismo non significa coltivare o serbare odio, tantomeno avercela con i tedeschi del dopoguerra anche perché sebbene abbiano coperto qualcuno, anche l’Italia tra amnistia Togliatti e salvacondotti della Chiesa ha dato guarentigie a chi meritava ben altro destino.

E comunque oggigiorno in Germania c’è un sentimento antifascista e antinazista mediamente più diffuso e sentito del nostro che restiamo inermi a guardare aprire nelle nostre città sedi di apologeti e nostalgici del ventennio.