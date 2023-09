21 settembre 1943: è ora di cambiare il Cippo della Milizia

I fatti del 21 settembre 1943 a Matera furono brutali.

Dopo l’8 settembre ‘43 i nazisti in ritirata, al comando del criminale di guerra tal Wolf Werner Graf von der Schulenburg, saccheggiavano tutto ciò che gli capitava a tiro, prevaricando pestando e arrestando chiunque tentasse di opporsi ai loro soprusi.

Il 21 settembre, nei pressi di Agna, i tedeschi uccisero a mitraglia, senza motivo, il pastore Antonio Lamacchia; allo stesso modo assassinarono quattro impiegati della Società Elettrica ferendone altri due che sopravvissero fingendosi morti; in rastrellamenti continui arrestavano innocenti passanti per rinchiuderli nei locali della milizia che i fascisti – coraggiosamente – avevano di corsa abbandonato dopo l’armistizio, e i saccheggi continuavano in ogni dove.

La città era sconvolta. Nel pomeriggio, in un conflitto a fuoco nei pressi di una gioielleria, militari italiani uccisero due soldati nazisti. Seguirono sparatorie e colpi di cannone. Presto si sparse la voce di queste scaramucce e scoppiò di colpo la rivolta: un pugno di civili male armati e alcuni soldati italiani si lanciarono a combattere contro i tedeschi che avevano invaso la città. La guerriglia urbana proseguì per molte ore riuscendo a evitare ulteriori saccheggi, a metter in fuga i nazisti che rinunciarono a radere al suolo il centro cittadino e a evitare quindi che Matera fosse bombardata dagli alleati.

I tedeschi però, prima di fuggire, fecero saltare il palazzo della milizia dove avevano imprigionato gli arrestati, compiendo una ennesima strage di civili, sedici persone innocenti furono così vigliaccamente assassinate senza pietà alcuna. Numerosi furono i caduti materani che combatterono fra gli insorti e altri furono uccisi da fascisti locali che, racconta lo storico Vittorio Sebastiani, dalle finestre sparavano non sui tedeschi ma sui materani insorti.

Anni dopo, per questa rivolta, Matera fu insignita di Medaglia d’argento e poi di Medaglia d’oro al valore con la seguente motivazione:

«Indignati dai molteplici soprusi perpetrati dal nemico, gruppi di cittadini insorsero contro l’oppressore e combatterono con accanimento, pur con poche armi e munizioni, per più ore, senza smarrimenti e noncuranti delle perdite. Sorretti da ardente amor di Patria, con coraggio ed ardimento, costrinsero l’avversario, con aiuto di elementi militari, ad abbandonare la Città prima dell’arrivo delle truppe alleate.»

La motivazione non lascia dubbi: i civili materani si ribellarono a uno straniero oppressore perché stanchi dei soprusi che stavano subendo. Quindi, per chiarezza: gli oppressori stavano da una parte, mentre dall’altra parte ci stavano gli oppressi insorti. Gli oppressi furono costretti a ribellarsi per difendere se stessi, le persone loro vicine, i concittadini, la città di Matera e l’Italia, mentre i nazisti, gli oppressori, dopo violenze e saccheggi, per rappresaglia, fecero strage degli innocenti che avevano rinchiuso nella milizia: questa la chiara verità storica sancita anche dalla Medaglia al Valore: oppressi e oppressori.

Ma allora come diavolo è che sul cippo eretto al posto della milizia c’è scritto:

“i morti di tutti ritrovino pentiti pace e amore”?

Di tutti chi? Chi le legge, riporta da quelle iscrizioni un’idea contraffatta della realtà storica.

Perché la lapide mette sullo stesso piano gli assassini e le loro vittime innocenti, gli stragisti (gli stessi dei campi di sterminio) e chi ne fu barbaramente assassinato? Perché neanche nomina i nazisti autori dell’eccidio? Che si dica che i nazisti abbiano da pentirsi dei loro crimini, si capisce; ma chi quei crimini invece li ha subiti, di che cosa – di grazia – si deve pentire? Perché parla ipocritamente di pace e amore e non – più opportunamente – di giustizia?

L’iscrizione in alto nel cippo affida a dio “le vittime di insania di guerra. Non le chiama vittime di crimini di guerra, né martiri di nazisti oppressori. No. Definisce invece quei martiri innocenti vittime di insania di guerra, come se fosse stato un agente impersonale, il terremoto o il maltempo a massacrarli.

Perché non si si fa menzione alcuna né dei fascisti né dei nazisti? Sono innominabili? Bisogna tutelarne forse la reputazione? Non si può comprendere la ragione di quella scelta che pure venne fatta, con studiato uso delle parole.

Infine il cippo ipocrita auspica che le vittime vivano con dio. Mit Got, si direbbe in tedesco. Infatti i nazisti avevano sulla cintura la seguente scritta “Got Mit Uns”, cioè: dio è con noi. Sinora nessuno li ha mai smentiti.

Si dice sia ora di rivedere il modo di narrare la Storia del Novecento. Ebbene sì, occorre fermare la manipolazione della verità così sfacciatamente scolpita su quelle lapidi e ripristinare la autenticità storica dei fatti del 21 settembre a Matera.

Dopo 80 anni è giunta l’ora di rimuovere quelle lapidi che danno un’idea fuorviante e fasulla dei fatti storici, e di sostituirle con un monumento che, fedele alla motivazione della medaglia d’oro alla nostra città, porti a chi lo guardasse l’opportuna e giusta memoria della realtà dei fatti indicando chiaramente la mano nazista colpevole di quegli eccidi.

Nome, nazista/fascista, che – guarda caso – è sfuggito anche a chi ha redatto la motivazione del conferimento di Medaglia d’oro.