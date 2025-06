Il 2 giugno 1946 furono chiamati a scegliere l’ordinamento costituzionale del nostro Stato 323.084 lucani.

Andarono a votare in 286.575 (l’88,70%). Fra quanti espressero scheda valida, scelsero la Repubblica in108.289 (il 40,61%) e la Monarchia in 158.345 (il 59,39). Nella provincia di Matera votò per la repubblica il 42,48% e per la Monarchia il 57,52%. Probabilmente il comune più repubblicano della regione fu Irsina con il 72,50% e il più monarchico Colobraro con il 90.%8%. Matera città fu monarchica al 54,97%. Nel Potentino vinsero i monarchici con il 60,14% contro il 39,86%. Potenza città fu monarchica al 69,73%. Grosso modo si votò per la Monarchia nei comuni più piccoli e arretrati e in quelli, come i due capoluoghi, caratterizzati dalla presenza di un numeroso ceto impiegatizio. Votarono invece per la Repubblica le comunità in cui erano in corso le lotte per la terra: Lavello, Melfi nel Potentino; Bernalda, Ferrandina, Irsina la rossa di cui si è già detto, Montescaglioso nel Materano. Non fu un risultato esaltante ma nel suo piccolo la Lucania contribuì alla vittoria della Repubblica. Poteva andar peggio!