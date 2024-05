Antonio Montemurro: il teatro di Talia

Il Teatro di Talia compie trent’anni.

Il teatro di Antonio Montemurro ha preso il nome di Talia, la Musa della satira e del teatro, figlia di Zeus e soprattutto di Mnemosine, la Titanide dea della Memoria che nella mitologia greca è madre di tutte le nove arti. Talia è quindi Memoria, Teatro, Satira, Arte, Pensiero: un programma, un manifesto multiforme e avvincente sintetizzato in un colto trisillabo.

Il teatro di Talia bisogna leggerlo per cogliere a fondo messaggi e riflessioni disseminati nelle frasi dei personaggi vivissimi delle sue commedie, sia quelle tratte dal teatro classico, sia – e particolarmente – quelle scritte di pugno da Montemurro, che sono tante e che ora sono raccolte in volume per i tipi di Giannatelli editore.

Il teatro di Talia però bisogna guardarlo dal vivo per cogliere le tensioni e l’enfasi che gli attori pongono nel porgerli, quei messaggi, e nell’interpretare ruoli e personaggi cui danno carattere con la loro bravura, segnatamente le signore e i signori del gruppo “storico” di Talia, ma anche i giovani che escono dalla scuola tenuta da anni dal maestro Antonio.

Il Teatro di Talia, insomma, bisogna prima leggerlo e poi vederlo sul palcoscenico, e poi rileggerlo per rimontare nella propria mente il messaggio complesso e sempre nettissimo che emerge dallo spirito di quei copioni.

Fef e c’quar credo sia la prima opera originale di Montemurro, uomo di teatro a tutto tondo e unico drammaturgo materano con una produzione corposa e rinomata; la commedia, rappresentata nel 1995 sull’inusuale palco naturale dei Sassi, all’aperto, compare nel primo dei tre volumi che le raccoglierà tutte, assieme ad altre originali e ad alcune fra le più note degli adattamenti dal teatro classico.

“Il teatro è conflitto”, dice Montemurro tendendo il palmo della mano che poi si stringe a pugno; e non si smentisce, basta già scorrere i titoli per rendersene conto. Il conflitto nelle sue commedie, emerge sempre: da una parte l’ansia della conoscenza, fondamento di ogni libertà, la naturale domanda di giustizia sociale, il coraggio delle idee, la ricerca scientifica, e dall’altra il potere costituito con la sua macchina repressiva, spesso oscuramente impersonale e quindi ancor più atro e funesto. Ipazia di Alessandria, Giordano Bruno, Galileo, Semmelweis, Ferdinando Petruccelli della Gattina, ecco alcuni protagonisti storici di questo conflitto, eroi del sapere, simboli di una sapienza nuova e martiri storici dell’oscurantismo religioso e della intolleranza del potere che vieta la conoscenza, nega la libertà, opprime il popolo, ne sfrutta il lavoro, odia la scienza, mette all’indice la cultura, brucia i libri, e sugli ottusi roghi della fede brucia anche gli scienziati ed i filosofi.

La conoscenza è libertà, pensa e dice Montemurro, ma «la libertà ha un prezzo» – fa dire al suo Cola di Salvagio – la libertà costa cara, e il prezzo alto della libertà, lo paga sempre il popolo. E lo paga tutto, senza sconti.

«L’albero della libertà deve essere concimato col sangue, sennò non cresce bene» – dice ancora Cola di Salvagio, e il concetto è netto, autore e attore riescono bene a render pedagogia allo spettatore, a offrire spunti di riflessione non consueti, di questi tempi.

«La libertà un popolo se la deve conquistare», dice ancora Montemurro/Cola, «altrimenti non la può apprezzare». Cola di Salvagio, infatti, il prezzo della rivolta libertaria, lo paga. Per intero. Destino amaro che, seppur per altra via, spetta anche a Chitaridd, il brigante materano la cui figura disgraziatissima eppure nobile nella sua coerenza, Montemurro tratteggia con energica sobrietà. Dal breve racconto teatrale emerge la storia di uno sventurato che travolto dalla prepotenza, dalla sopraffazione, dal tradimento combatte a modo suo contro la prevaricazione e la violenza in una società dove la giustizia è sempre schierata dalla parte del più forte. Avvolto nel suo mantello a ruota, non temere, dice il piccolo Chita, basso ma dotato di forza erculea, a un ragazzo spaventato incontrato nelle vie della notte che riconosce in lui l’assassino di cui tutti parlano: va a casa, dice, non hai nulla da temere da me, tu non mi hai fatto niente, io uccido solo chi merita di essere ucciso.

Chitaridd va in scena in questi giorni sotto la godibilissima trilogia “Tre amèr schiand’ddèt”, che suggerisco di non perdere.

Il Teatro di Talia, insomma, ha funzione psicagogica. Tutto, ma in particolare nelle piece scritte da Montemurro, quasi sempre ispirate alla storia locale la quale, però, non manca di offrire spunti di ordine generale, come ad esempio Giovan Carlo Tramontano. Qui il popolo è tartassato, reso schiavo e ogni giorno di più oltraggiato e umiliato dal bieco Conte che tiranneggiò Matera nel XVI secolo; nello spettacolo è terribilmente vera la scena in cui il conte e il suo sinistro consigliere, sghignazzando, danno mandato al clero di esortare il popolo a piegare la testa al potere del Conte e a confidare, come non mai, nel premio ultraterreno che spetta a chi soffre in questa terra. In poche battute Montemurro offre una ricostruzione storica impeccabile della sempiterna intesa fra clero e potere e delle nefaste conseguenze che per il popolo derivano da tale stretto patto.

Questo lavoro conferma la bravura di Antonio Montemurro nel suo teatro militante, sempre schierato dalla parte della dignità e della coerenza e della libertà, contro la prepotenza, l’oscurantismo, la tirannide e lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

E va detto che le sue riflessioni risultano particolarmente attuali nell’oggi in cui, fra l’indifferenza dei più, si sta manomettendo l’impianto costituzionale frutto di una lotta di Liberazione di cui gli Italiani sono stati abituati ad aver oblio e ubbia, così come piace ai potenti di sempre.

Grazie, Antonio.

Grazie Maestro.