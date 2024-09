15 anni fa, usciva in edicola Il Fatto Quotidiano con : “Linea politica la Costituzione”.

Il 23 settembre del 2009 usciva in edicola il primo numero di un nuovo giornale: “Il Fatto quotidiano“, un cartaceo finalmente fuori da quel coro main stream che diventava sempre più assordante ed insopportabile. Un nuovo strumento accolto con interesse, misto a diffidenza, da chi pur desiderava una informazione libera da quei condizionamenti di proprietà editoriali sempre più impure e con conflitti di interesse mastodontici, non certo solamente quello emblematico dell’allora inquilino di Palazzo Chigi. Un giornale che orgogliosamente rivendicava per questo di voler vivere libero, senza sostegno pubblico e con il solo sostegno dei lettori. Quanto tempo poteva sopravvivere una tale pazza avventura? Ed invece eccolo ancora qua, quindici anni dopo, tra i pochissimi quotidiani che crescono, a differenza di tutti gli altri che cedono inesorabilmente copie nelle edicole. E non solo, perchè nel frattempo è diventato tanto altro con un mensile, una scuola politica, una fondazione, una casa editrice e una produzione di programmi TV e spettacoli. Raccogliendo una vera e propria comunità di giornalisti e cittadini intorno a valori basilari per una società democratica, ma sempre più ghettizzati dalla narrazione a reti unificate e da una politica che tenta subdolamente di piegare alle proprie convenienze contingenti la coerenza con essi. Una comunità che ben si è ritrovata in un progetto che dichiarava di avere -in quel primo editoriale dell’allora direttore Antonio Padellaro- chiaramente quale propria “Linea politica la Costituzione“. E non per retorica, precisava Padellaro ma per “drammatica realtà. Prendete il principio di legalità sancito dall’articolo 1. Cosa c’è di più rivoluzionario in un Paese dove ogni giorno la legge viene adattata ai capricci dell’imperatore e dei suoi cortigiani? E l’articolo 21 quando afferma che l’informazione non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure? Vi sembra che il direttore del Tg1 ne tenga conto, quando decide che gli italiani non devono sapere né delle prostitute a casa Berlusconi né degli insulti di Brunetta? Ci dicono: che bisogno c’è di un altro giornale? Eppure questo bisogno lo sentiamo talmente da avervi investito il nostro mestiere e i nostri risparmi. Quando Indro Montanelli fu costretto a lasciare il “suo” Giornale e fondò la Voce, spiegò di aver giurato a se stesso: “Mai più un padrone”. Ne aveva abbastanza dei trombettieri al servizio dell’uomo di Arcore. Anche noi possiamo dire che qui di padroni non ne abbiamo.” E specificava che “La proprietà del Fatto Quotidiano è ripartita in piccole quote equivalenti tra un gruppo di soci che hanno come unico scopo quello di garantire l’autonomia del giornale e di far quadrare i conti. Piccoli azionisti ai quali in tanti chiedono di aggiungersi per dare una mano. Ricchi non siamo ma non chiederemo un solo euro di sovvenzioni pubbliche o di partito.” Nonché il perché di quel nome: “Lo abbiamo chiamato il Fatto -spiegava sempre Padellaro- in memoria di Enzo Biagi che ci ha insegnato a distinguere i fatti dalle opinioni. Un grande giornalista e un uomo perbene epurato, come Montanelli, dalla compagnia dei servi e dei mediocri. Pensando al loro coraggio ci facciamo coraggio.” E ce n’era davvero bisogno se a distanza di 15 anni è ancora qui a svolgere un ruolo sempre più indispensabile, ovvero a fare per davvero -tra pochissimi altri esempi- quel ruolo di cane da guardia al potere che è assegnato al giornalismo. E a ricordare oggi, sempre in virtù di quella “linea politica” tracciata quindici anni fa, anche a chi la Costituzione dice di difenderla e non solo a chi ha la fregola di cambiarla, che essa va applicata per davvero: come quell’articolo 11 che dice chiaro e tondo “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” Chiaro? “Ripudia”! Ma alla politica politicante nemmeno i disegnini servono allo scopo, vedi contorsionismi in quel voto al Parlamento Europeo che spinge in senso esattamente opposto. Buon compleanno, dunque ad un giornale spesso urticante, non sempre condivisibile ma proprio per questo utilissimo per chi non usa paraocchi e vuole bene alla democrazia e alla libertà. Tenendo conto che lo stesso è scritto da un nugolo di giornalisti, intellettuali ed esperti molto autorevoli e che coprono uno spettro ampio di punti di vista. Un quotidiano guidato oramai da anni da una delle firme più brillanti del giornalismo italiano, ovvero Marco Travaglio. Con cui puoi essere d’accordo o meno, su quanto scrive quotidianamente nei suoi editoriali, ma da cui non si può prescindere se ci si vuole avere diversi punti di angolazione per formare una propria opinione. Da oggi giornalisti e collaboratori del Il Fatto, ricordano la loro “prima cosa bella” da quando esiste il giornale , esercizio che proseguirà anche nei prossimi giorni. Poi toccherà anche agli abbonati e ai lettori a cui è stato esteso l’invito a scrivere la loro opinione da inviare a: lettere@ilfattoquotidiano.it.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.