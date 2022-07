13 e 14 luglio (ambo) torna ”Meglio essere stupidi” di Talia teatro

Nulla è scelto al caso e lo confermano le repliche , del 13 e 14 luglio, della esilarante commedia ” Meglio essere stupidi”riscritta da Antonio Montemurro e portata in scena da Antonio Montemurro. E già perchè il 13 luglio è Sant’ Enrico, ultimo esponente della dinastia degli Ottoni (siamo nel Sacro romano Impero) ed è considerato come esempio di buon governo. E’ il patrono di re, regine, duchi, principi, baroni e di altre teste coronate con o senza regno. Una replica che precede quella del 14…ricorrenza della presa della ” Bastiglia” e festa nazionale di Francia, che portò alla Rivoluzione, al terrore e via via alla condanna a morte dei regnanti,re Luigi XIV e la regina Maria Antonietta, finiti sotto la lama della ghigliottina. E allora meglio essere di sangue blu o di comune sangue rossastro, che può sgorgare per un epistassi (sangue dal naso) o per altra causa. Al pubblico di “Meglio essere stupidi” forse interesserà poco, ma il 13 e il 14 sono numeri da giocare al lotto, sulla ruota di Napoli, con le combinazioni del teatro. E per questo consultate la Cabala e magari anche Eduardo De Filippo, che attingeva a piene mani dalla tradizione napoletana. Ma prima prenotate per lo spettacolo presso il Teatro nel Sasso di Via Lombardi 35 , contattando il 331-7995953. Il costo del biglietto è di 10,00 Euro. Fatevi avanti e non temete la ghigliottina, c’è la protezione di Sant’Enrico e l’allegra compagnia di Talia Teatro a farla dimenticare.



LA COMMEDIA

“L’opera- scrive Montemurro nel pieghevole- offre allo spettatore episodi irresistibilmente comici, che lo faranno ridere per due ore. Le prove sono state numerose e laboriose, perchè gli attori ridevano spudoratamente, per le battute dei compagni di scena, senza che ci fosse modo di fermarli. Io stesso, durante le prove, mi sono divertito moltissimo. Per questo, Talia Teatro, in questo periodo difficile per tutti, vi propone di mettere da parte i pensieri e di venire a ridere a teatro con noi”.

e mail taliateatro.it@gmail.com

GLI INTERPRETI

Antonio Montemurro, Franco Burgi,Elisa Basile, Nicola Lionetti, Giulia Cifarelli, Anna Cimarrusti, Francesco Palomba, Anna Santarsia, Paola Cancelliere, Nunzio Papapietro, Mario Salluce, Laura Matera e Chiara Festa

Scene: Elisa Basile ed Eustachio Logiudice

Costumi: Elisa Basile e Pina Santeramo

Luci: Carlo Iuorno

Musiche originali: Alessandro Di Leo

Assistenza alle musiche: Michele Abatino

Progetto grafico: Elisa Basile, Marco Floridia

Coordinamento: Mina Clemente

Assistenza alla regia: Nicoletta Lionetti

Regia di Antonio Montemurro