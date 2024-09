11 settembre: due vicende che hanno sconvolto il mondo!

L’11 settembre di ogni anno, la mente torna a due vicende tragiche che hanno sconvolto il mondo e che vedono al centro sempre gli USA. La prima ci fa tornare al 1973 in Cile, a quel sanguinoso golpe militare orchestrato dalla Cia e dal generale Augusto Pinochet che si scatenò contro il governo legittimo di Unidad Popular guidato dal presidente Salvador Allende in carica dal 1970. Con quel golpe gli Stati uniti, presidente Richard Nixon e segretario di Stato Henry Kissinger, in un mondo ancora diviso dai blocchi, intesero riaffermare che l’America latina restava il loro «cortile di casa». Quindi un chiaro e tragico stop a tutto quello che Unidad Popular – mettendo in discussione democraticamente il neoliberismo e dando un ruolo centrale, oltre al governo e allo Stato, anche ad una miriade di organismi dal basso – stava costruendo come base per una transizione socialista. Infatti, dopo i consiglieri della Cia e gli istruttori militari del Pentagono, a Santiago, chiamati da Pinochet, arrivarono i Chicago Boys, ovvero i campioni della scuola economica iperliberista di Milton Friedman. Il golpe cileno divenne così un vero e proprio modello violento (60 mila persone ammazzate e torturate) per imporre il neoliberismo, attraverso la privatizzazioni di tutti i settori dell’economia e dei servizi e la flessibilità del lavoro instaurate grazie alla forza militare. Modello elaborato con il famigerato Plan Condor e tragicamente applicato successivamente con i golpe che seguirono in Argentina, Uruguay e Bolivia. Con pesanti ricadute anche in Europa e sui suoi processi politici. Non è un mistero che i fatti cileni indussero, infatti in quel 1973, Enrico Berlinguer ad elaborare il famoso “Compromesso storico” dalle pagine di “Rinascita”. Sperando di evitare conseguenze simili da parte americana a fronte di un avvicinamento al governo del PCI. Sappiamo come andata a finire, con l’assassinio di Moro, materialmente operata dal braccio armato delle BR, ma con i servizi segreti USA ben disposti affinchè tutto andasse nel verso giusto. Vicende lontane ma che non vanno dimenticate alla luce della storia recente in cui si enfatizza un democratico occidente a matrice USA contrapposto alle cattive autocrazie russe, cinesi e quant’altro non gradito.

E poi la mente corre a quel tragico 11 settembre 2001 e a quegli aerei che incredibilmente fu così facile fossero scagliati da terroristi contro le torri gemelle a New York e le sue circa 3 mila vittime. Il volo della American Airlines 11, in viaggio da Boston a Los Angeles, viene dirottato e condotto a schiantarsi su una delle Twin Towers, alle 8:46. Diciassette minuti dopo, alle 9:03, il volo American Airlines 175 colpisce la Torre Sud del World Trade Center. Un terzo aereo, dirottato dai terroristi di Al Qaida finisce sul Pentagono, a Washington, mentre un quarto fallisce l’obiettivo schiantandosi in Pennsylvania. Le televisioni statunitensi raccontarono gli attentati in diretta. Quelle immagini fecero il giro del mondo e scioccarono tutti. Ma quella tragedia ha portato con se uno shock per gli Stati Uniti che non erano mai stati colpiti così duramente sul proprio territorio. Ne risentì immediatamente la concezione della sicurezza interna (non si erano mai sentiti così vulnerabili ad attacchi stranieri) e ancor di più la politica estera trasfigurata in una “Guerra globale al terrorismo“, con le invasioni di Afghanistan e Iraq, basandole su menzogne (le famigerate armi di distruzione di massa di Saddam Hussein) e il compimento di crimini di guerra (mai persguiti in alcuna sede internazionale) ampiamente documentati da Julian Assange. Operazioni militari in cui sono morti centinaia di migliaia di afghani e iracheni e migliaia di soldati americani. Con l’Afghanistan diventato il luogo della più lunga guerra mai combattuta dagli Usa ed anche quello della sua fuga precipitosa, lasciandolo nelle mani di un nemico -i talebani- che non è mai riuscito a battere.

A che serve mantenere la memoria di questi fatti? Per capire ciò che sta accadendo ora e la credibilità narrazione che ci viene fatta, per convincerci a fare ancora e sempre guerre contro nemici inventati alla bisogna…di qualcuno. Ma sempre in nome di un occidente buono e tutto il resto del mondo (la maggioranza) i cattivi.