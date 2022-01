Al momento siamo al silenzio tombale. Emergenza o gestione della pandemia da virus a corona e varianti a parte, non si sa nulla o quasi su come Matera, in primis, ma anche altri centri della provincia di Potenza che hanno ospitato oltre 50 anni Pier Paolo Pasolini per le sequenze del film ” Il Vangelo Secondo Matteo, intendano muoversi per ricordare opera e figura del grande regista, scrittore, poeta, artista friulano a 100 dalla nascita. Nacque, infatti, il 5 marzo 1922 a Casarsa della Delizia (Udine) e ha segnato tanta parte della storia, della cultura, delle cronache del Novecento. Nel recente passato, Matera in particolare, ha ospitato iniziative culturali di pregio. Ricordiamo nel luglio del 2014 la mostra a Palazzo Lanfranchi ” Pasolini a Matera. Il vangelo secondo Matteo 50 anni dopo”, incontri e mostre dell’Associazione ”Pier Paolo Pasolini” e tra questi gli scatti, i ricordi dello scrittore e giornalista Domenico Notarangelo, le interessanti iniziative del professore e artista Claudio Vino con i ragazzi del Liceo Artistico ” Carlo Levi” di Matera, le frequentazioni con Casarsa e con la direttrice di quel Centro Studi, l’appassionata e compianta Angela Felice che venne a Matera nel novembre 2017 con ” L’utopia di Pasolini”.



Ricordiamo, tra le tante, anche la commemorazione a Barile ( Potenza) avvenuta nel 2017 su luoghi del ” Vangelo” su iniziativa dell’Associazione di cultura cinematografica aderenti a CINIT Cineforum Italiano CineClub “Vittorio De Sica” e Cineclub “P. P. Pasolini”, unitamente a “Basilicata Arbereshe” Edizioni, ed in sintonia con il Parco Letterario Pasolini di Roma-Ostia Lido. Anche il cinema si è ispirato alla figura dello scrittore con la recente produzione ” Il Nuovo Vangelo” diretto da Milo Rau e sostenuto dalla ” Fondazione Matera Basilicata 2019”. E potremmo aggiungerne delle altre. Ma conta che Matera e la Basilicata si diano una mossa per essere protagonisti, a pieno titolo, della storia pasoliniana. E serve rispolverare la memoria sui luoghi del ” Vangelo”, con la organizzazione degli itinerari turistico -cinematografici, per un anno che metterà in rete oltre a Matera e alla nostra regione, Roma, Parigi, Casarsa del Friuli e altri luoghi che hanno segnato vita e opera di Pierpaolo Pasolini. Ma l’investimento maggiore dovrà essere sui giovani, con la scuola che dovrà- e questo dipenderà dalla sensibilità di presidi e insegnanti- per far conoscere l’attualità del suo pensiero, che ha anticipato in tempi non sospetti quanto sarebbe accaduto nel BelPaese. Un patrimonio ideale e culturale, tra libertà, militanza e tutela dei diritti, da cui attingere a piene mani sul quale riflettere, per comprendere fino in fondo debolezze e opportunità della nostra società. Naturalmente ci attendiamo , rassegne cinematografiche, mostre e una fioritura e una ristampa di pubblicazioni, come quello di Dacia Maraini ” Caro Pier Paolo” in uscita a marzo per Neri Pozza. L’anno pasoliniano sarà anche questo.