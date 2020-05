E’ stata una boccata d’aria fresca, un’aria di rivoluzione come ricorda una vecchia canzone di Franco Battiato, vedere il film ” Il giovane Karl Marx” di Raou Peck, trasmesso il 30 aprile in prima serata su Rai Tre. Marx ed Engels, e le giovani mogli pasionarie Jenny e Mary in una Europa che aveva i germi dei cambiamento contro l’autoritarismo degli stati e lo sfruttamento della civiltà industriali, senza diritti e con donne e bambini anello debole della catene di montaggio, sono il lievito creativo e dirompente che porterà al Manifesto del Partito comunista e all’avvio di un percorso di cambiamento, tra lacrime,sangue e presa di conoscenza, che contageranno via via i Continenti. E l’analisi appassionata di Francesco Calculli, fedele alla linea e capace di trovare nuova linfa nel corposo archivio documentale del museo della resistenza italiana e del comunismo, è la conferma che la storia in epoche, versanti e protagonisti diversi ritorna. Il film di Raoul Peck lo dimostra.I cambiamenti, le rivoluzioni le fanno le idee, i progetti che camminano sulle gambe e nella testa dei giovani, capaci di sognare e di portare il cuore oltre il muro dell’ottusità, delle incrostazioni dell’intellighentia salottiera e opportunista. E quanto è stato messo in luce con la pandemia da virus a corona, che poggia su una guerra economica tra grandi potenze divorate dal debito pubblico e da profitti e scelte energetiche che hanno fatto saltare rendite di posizione e borse, probabilmente porteranno a un nuovo ordine mondiale su base comprensoriale. Sul quando e come sappiamo poco, tanto più che peseranno stili di vita, inquinamento, gestione di risorse come acqua e libertà individuali. Una cosa è certa per cambiare bisogna lavorare, ragionare con la propria testa, con spirito critico e con la ”critica, critica” costruttiva e sapientemente demolitrice che individua problemi, cause e percorsi. Karl Mar, Friedrich Engels, Mary e Jenny hanno lasciato una traccia e segnato una storia che oggi attende di essere interpretata, innovata. Serve aria fresca…magari cantando l’Inno dei lavoratori.

DAL FILM ALLA STORIA RIVOLUZIONARI DELL’ OTTOCENTO

IL GIOVANE KARL MARX , JENNY, IL GIOVANE FRIEDERICH ENGELS E MARY BURNS: QUANDO IL PENSIERO RIVOLUZIONARIO CAMBIA IL MONDO. La nascita di un ‘amicizia, la nascita di un mito, la nascita di un’ideale. Il Manifesto del Partito Comunista. La ferrea volontà e la determinazione senza compromessi di Marx ed Engels di superare il capitalismo, e non rassegnarsi alla immutabilità del quotidiano. Prima di compiere trent’anni, Karl Marx e Friedrich Engels avevano già rivoluzionato il mondo in cui vivevano, e in massima sintesi il bellissimo film di Raoul Peck trasmesso ieri sera in tv parla essenzialmente di due temi: la giovinezza e il potere rivoluzionario delle idee. Le vicende descritte nella pellicola si articolano attorno agli avvenimenti del 1842 fino al 1848, ripercorrendo i tormentati ma anche entusiasmanti anni giovanili di Karl Marx, quando maturerà la sua definitiva rottura con la tradizione filosofica idealistica della sinistra hegeliana, considerata inaffidabile e puerile. In quello strappo dai moderati: « Liberandomi dell’idealismo che avevo nutrito di elementi fichtiani giunsi a cercare l’idea nella realtà stessa. Gli dei che fino a prima avevano regnato al di sopra della terra ne diventavano ora il centro», si sarebbe concentrato il futuro pensiero politico di Marx: « I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi modi; ora si tratta di trasformarlo» (Tesi su Feuerbach). Nel film ovviamente dalla fortissima impronta politica, ma che non considererei assolutamente di propaganda, il regista Raoul Peck, ci offre un ritratto di un giovane Marx profondamente umano, appassionato polemista dialettico contro Proudhon e Bakunin, impulsivo e capace di improvvisi sbalzi di umore, marito premuroso, beffardo e tagliente nelle battute con i suoi interlocutori; come quando al grande capitalista londinese che vuole giustificare l’impiego di un gran numero di bambini nelle sue fabbriche « perchè questa è la società» il giovane Karl risponde con un sorriso sarcastico:« VOI EGREGIO SIGNORE NON SIETE LA SOCIETA’.» Un ritratto molto realistico del più grande pensatore materialista della Storia che disprezzava nel profondo gli abusi del potere, e il militarismo autoritario della monarchia prussiana; ma anche una serena riflessione, del reale contributo politico e scientifico apportato da Karl Marx, le cui straordinarie capacità analitiche, aspirazioni umanistiche, le preoccupazioni per la distribuzione della ricchezza, il lavoro minorile, l’uguaglianza tra uomini e donne, risultano fonte d’ispirazione per affrontare problemi quanto mai attuali per tutti i cittadini dell’Europa e del mondo. Gli anni giovanili sono sopratutto quelli in cui Kal Marx e Friedrich Engels i due colossi del Marxismo e del Comunismo si incontrano. Una collaborazione professionale e umana fortissima che porterà i due alla scrittura del « Manifesto del Partito Comunista.»



Peck riesce a penetrare con efficacia nell’intimità di entrambi i protagonisti, e del loro profondo e travagliato legame d’amicizia. Da una parte vediamo il giovane Marx che si troverà sempre davanti al bivio della scelta dolorosa tra la famiglia e la passione per l’ideale comunista; il giornalista « in prima linea» che s’era fatta nemica tutta la “Gazzetta Renana” per via dei suoi scritti. Il giovane sovversivo infervorato che infiamma gli animi degli operai e che crede con corpo e anima, nella lotta di classe. Dall’altra parte,il giovane Friedrich Engels è un ragazzo spigliato e riflessivo, dal fisico atletico, ha modi di porsi particolarmente raffinati, ed è il figlio del comproprietario dell’azienda Emmen & Engels, nella quale lavora anche come operaio. Vivendo il dramma, che lo dilania, di essere contemporaneamente comunista e proprietario di una grande impresa capitalista che si regge sullo sfruttamento della manodopera anche minorile. Nonostante Engels si senta sempre troppo proletario per l’ambiente paterno ma troppo borghese per stare con gli altri operai, le sue capacità analitiche e la sua conoscenza del pensiero filosofico non sono meno straordinarie di quelle di Marx; tanto è vero che il saggio scritto nel 1845 da Engels “La situazione della classe operaia in Inghilterra , fu definito dallo stesso Marx come il più grande e rigoroso studio sulla classe operaia inglese durante l’epoca vittoriana mai realizzato prima. Non va poi dimenticato che il film di Raoul Peck non è soltanto il prima ritratto cinematografico di Karl Marx, ma anche la prima pellicola sulle due donne che hanno assistito alla stesura del « Manifesto del Partito Comunista.» Innanzitutto, naturalmente, Jenny Marx ,e poi Mary Burns, amante ufficiale e forse in seguito anche moglie di Friedrich Engels. Jenny Von Westphalen, di quattro anni più grande di Karl, ma comunque poco più che ventenne,era una nobildonna molto ammirata e corteggiata, colta e altamente considerata in società per la sua bellezza elegante e sobria. Le sue virtù forse non si mostrarono nel quotidiano, nella semplice capacità di condividere con Marx il suo fardello di ogni giorno; essendo cresciuta in una grande dinastia nobiliare, Jenny non era sempre capace di affrontare le sfortune e i disagi della vita pratica come avrebbe probabilmente fatto una donna dalle origini più modeste. Tuttavia seppe sostenere Karl negli aspetti più spirituali, colse il significato del suo grande lavoro e lo accompagnò con amore per tutta la vita. La Morte di Jenny nel 1881 fu un durissimo colpo per Marx, che dopo meno di due anni, a sua volta prossimo a morire, libero come fu da ogni sentimentalismo, parlò con malinconia e commozione di quello che per lui era stato il tempo più bello, quello trascorso con Jenny. Mary Burns era un’agguerrita patriottica irlandese che lavorava come operaia nella fabbrica tessile del padre di Engels, quando, ribelle e coraggiosa, venne licenziata per insubordinazione sindacale. A parte i capelli rossi, nessuno sa che aspetto avesse. Mary nutri l’entusiasmo rivoluzionario di Engels cosi come gli fece da guida per gli abissi di Londra: senza di lei nessuno avrebbe conosciuto le infernali condizioni delle classi operaie del 1844 perchè probabilmente fu lei che, per aiutarlo nelle sue ricerche, condusse Engels nei peggiori quartieri di Salford e Manchester. Ed è anche molto possibile che lei abbia avuto una certa influenza su molti dei lavori più importanti del suo amante. L’influenza di Mary su Engels e dunque sul comunismo nel suo insieme e sulla storia del mondo dell’ultimo secolo è stata per lungo tempo sottovalutata. Mary viene appena citata nei libri dedicati a Engels, e sono quasi nulli i riferimenti a lei nei testi generali sul socialismo. Per il fatto che fosse quasi analfabeta, per non menzionare che fosse irlandese, di classe operaia e donna, ha lasciato purtroppo un segno men che fievole nel ricordo contemporaneo.



Mary Burns mori il 7 gennaio 1863. Nessuno ha mai trovato la sua lapide. Dopo la sua morte, Engels coninuò a vivere con la cognata Lizzie, che sposò sul suo letto di morte. Nel film infine non mancano accurati riferimenti filosofici. Marx che lavora con Ruge, che si affianca a Bakunin e Proudhon per porre le basi per il loro stesso superamento; Marx che si separa dalla filosofia di Hegel, Engels che si affianca a Weitling, tutto appare nel film. Un’avvenimento cruciale è la partecipazione dei due alla Lega dei Giusti, un’organizzazione operaia clandestina tedesca: di stampo anarchico, sarà per i due una grande sfida portare le loro idee nel collettivo. Lo scontro tra comunismo e anarchismo è un tema che ancora suscita domande, e che qui viene presentato tra comizi e un acceso confronto ideologico fra due visioni della lotta di classe apparentemente inconciliabili. Davvero emozionante la scena del film quando vediamo La lega dei Giusti che sotto l’influenza di Marx e Engels, diventa nel 1847 la Lega dei Comunisti. Le fila della trama si chiudono, come una sorta di gestazione, attorno alla nascita di un’Opera destinata a cambiare il mondo e che segnerà la storia delle lotte operaie: il Manifesto del Partito Comunista. Uno spettro s’aggira per L’Europa, lo Spettro del Comunismo, scrissero i giovani Marx ed Engels nella prefazione del Manifesto dei Comunisti. Era il 1848, e da allora le potenze imperialiste di ieri e di oggi, cosi come i poteri finanziari che controllano il sistema economico mondiale si sono alleati e continuano ad allearsi in una santa battuta di caccia contro questo spettro “malvagio”. Da sempre si illudono di averlo sconfitto e che sia definitivamente scomparso. E invece mentre scriviamo e parliamo, e ci preoccupiamo per il coronavirus, da qualche parte nel mondo, dove non l’aspettate, dove non si saprà lo Spettro del Comunismo ritornerà; e anzi continuerà sempre ad aggirarsi che vi piaccia o meno perchè non se ne è mai andato via. Se non ci credete, senza andare lontano, fatevi un giro a Matera nei paraggi di via Gattini NR 4. Li da circa un anno si aggirano spettri rossi da un lontano passato targato falce e martello. Anzi chi li ha visti ha detto che poi ha acquisito un nuova consapevolezza… Ma io da bravo marxista materialista “mandrakista” preferisco attenermi alla interpretazione oggettività dei fatti. ( F. Calculli) _