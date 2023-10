1. 25 luglio-21 settembre 1943: fine del” grande delinquente” e strage di Matera

Come è noto, con l’annuncio dell’arresto di Mussolini del 25 luglio e il passaggio del potere a Badoglio si diffonde nel paese la speranza che fascismo e guerra abbiano i giorni contati. A sostenerla c’è il fatto che gli angloamericani sono già sbarcati in Sicilia senza trovare resistenza e che si attendono altri sbarchi nel Sud continentale. Ciò a cui invece si pensa poco sono le reazioni dei tedeschi che di fronte al “tradimento” italiano, già ipotizzato, danno attuazione al piano Achse e occupano la penisola.

Nel Mezzogiorno liberato il cambio di governo provoca defezioni e rallentamenti nelle attività degli uffici governativi provinciali per cui il flusso di notizie trasmesse al centro si riduce sensibilmente. Prefetture, questure e federazioni fasciste, sono -quanto più vicine alle zone liberate- allo sbando e sembrano tacere sulle reazioni popolari al 25 luglio in attesa degli eventi.

A giudicare dalla documentazione disponibile su questo particolare momento, la struttura che risente meno del momento è l’arma dei carabinieri. Ad avvenimenti in corso però anche questa tace su quanto accade in provincia. Da loro sappiamo solo che a Stigliano, subito dopo la comunicazione radio dei «noti avvenimenti», duemila persone formano un corteo, distruggono immagini e simboli del fascismo dovunque ne trovino e inneggiano al re e a Badoglio. Un analogo episodio si ha a San Mauro Forte. In tutti e due i centri armi e munizioni in possesso della milizia sono messe al sicuro per evitare che malintenzionati se ne impossessino e i promotori delle manifestazioni sono diffidati .

Di notevole interesse è anche la situazione di Aliano, il comune che, con l’insediamento in carica del maestro Luigi Garambone -l’immortale don Luigino leviano- nel 1929, potrà vantare il podestà più giovane della provincia e nel 1943 l’unico rimasto in carica per tutti quegli anni. E avrebbe potuto tranquillamente restare ancora in carica. Come aveva chiesto e ottenuto il maggiore Angelo d’Amato, il comandante dei carabinieri del Gruppo di Matera che il 23 agosto non si era peritato di assicurare al prefetto che questi «non era mai stato un fervente fascista». Salvo smentirsi una quindicina di giorni dopo. Infatti, il 9 settembre, esaltato dall’appello radiofonico

degli occupanti tedeschi a sostegno di un nuovo governo fascista, Don Luigino, insieme ad alcuni studenti, era corso al balcone urlando «Duce! Duce! Anche noi ci arruoleremo volontari! Pianteremo la forca a quei vigliacchi traditori». Inutile dire che tutti resteranno comodamente a casa e che ai comandi tedeschi si presenterà chiedendo di combattere al loro fianco solo un ragazzino scappato di casa. Nelle stesse ore centinaia di militari della provincia (oltre quaranta di Matera città), sparsi sui vari fronti di guerra, venivano deportati nei lager nazisti per aver rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale e ridotti in condizione schiavistica con l’etichetta, creata al momento per non sottostare alle leggi che tutelavano i prigionieri di guerra, di Internati Militari Italiani. Non solo, ma in alcuni paesi della provincia furono alcuni simpatizzanti fascisti -benché imboscati e dediti al mercato nero, ma la cosa non deve sorprendere- a dare vita per un paio di mesi al movimento per boicottare l’arruolamento nel nuovo esercito italiano per combattere al fianco degli alleati.

I complessi e convulsi movimenti di quelle giornate meriterebbero di essere studiati anche alla luce della documentazione ora disponibile dell’Allied Commission Control, ma tanti aspetti riguardanti la storia della nostra provincia sarebbero da studiare -o da ristudiare- esaminando le fonti primarie.

A ogni modo il 3 ottobre Don Luigino sarà denunziato per disfattismo e diffusione di notizie atte a turbare l’ordine pubblico e incarcerato per un breve periodo. Qualche funzionario più compromesso con il passato regime – ad esempio il maggiore d’Amato che a Matera aveva fraternizzato un po’ troppo con gli occupanti nazisti- trasferito o collocato a riposo appena possibile.

Qualche notizia dai nostri soldati dislocati sul territorio nazionale arrivano dagli uffici di censura della corrispondenza. Le lettere esprimono gioia per la caduta del fascismo, invettive e imprecazioni contro Mussolini “autore” della catastrofe, e tanta confusione e incertezza. Scrive un soldato: «non so esprimere ancora oggi l’entusiasmo e la stanchezza di questi giorni. […] Si respira aria più fresca ma non ancora del tutto quella proprio buona di alta montagna». Si gioisce della caduta del «grande delinquente», ma è convinzione di molti che dagli uffici occupati i suoi seguaci «continuano la loro opera denigrante ed odiosa». Il ricordo degli squadristi che «hanno saputo solo malmenare e calpestare ogni cittadino» suscita sdegno e desiderio di epurazione, ma non propositi di vendetta. Fanno da contraltare a questa vivacità le lettere provenienti dai Balcani e dalla Grecia, dove la resistenza sta avendo ragione degli occupanti, e le pochissime giunte dal fronte russo. I soldati si raccomandano alle preghiere dei parenti e si augurano solo di riuscire a tornare a casa.

Qualcuno non ci riuscirà, tanti altri dovranno aspettare una ventina di mesi e oltre prima di rivedere il proprio campanile. In alcune lettere fortuitamente recuperate da un’amica presso l’Archivio Centrale di Stato di Tirana, e mai giunte ai destinatari, sono conservate testimonianze struggenti dei sentimenti delle famiglie che avendo ricevuto loro notizie per posta o tramite qualche commilitone rientrato prima, li aspettavano. Ne diamo qui qualche piccolo esempio.

Scrive una Penelope contadina da Salandra:

Allora io ti parlo che la casa come la sei lasciato così la trova se Dio mi da fortuna di farvi ritornare presto a Casa così possiamo passare le giorni più felice e contente.

Caro marito ti faccio sapere dei tuoi fratelli che quelli che si chiama Rocco a scritto e dice che si trova nella svizzera e come pure tuo fratello Domenico dice che sta bene e si trova ancora a lindia e solo del fratello Carmine non a scritto ancora speriamo che si la passa bene.

E un’altra da Bernalda:

Caro marito, che mortificazioni che siamo avuti tutte e due alla nostra. vita[…].ti prego caro marito quando più presto arriva la tua venuta per sollevarmi un po’ il mio cuore che sta circondato di mortificazione, quando mi scrivi mandami addire tutte cose di allegria. […]

ci sono quelli che a questo tempo si sono fatti il portafoglio pieno caro marito e si fanno più dritti degli altri ma noi avessimo la fortuna per lavvenire di godere la nostra vita e staremo contenti come gli altri

Leggendo poi la lettera di una moglie materana ben istruita viene invece da pensare – i danni da liceo sono irreversibili!- al ritorno che Odisseo disse a Calipso di desiderare e volere ogni giorno:

Ora non veggo l’ora il momento e il giorno in cui ti vedrò spuntare dalla via, per venire presto a vederci a parte a parte, auguro presto questo ritorno felice.

Fra tanta mortificata compunzione c’è però anche chi si prepara a far festa e con i poveri mezzi espressivi a sua disposizione fa sapere senza infingimenti:

non vedo lora e il momendo di abraciare di stare felicio è con dento perche sono a stufo di tutto e tu anche da unaltra lato stai più astufo di tutto per tutto spero che vero quel sandi giorno che dobbiamo fare di nuovo caro sposso…

Nel settembre 1943, si diceva, la repentinità dei cambiamenti produce angoscia e stordimento. Su ogni altra cosa prevale la preoccupazione per i soldati dai quali non si hanno più notizie da mesi e quella per la scarsità di cibo dovuta anche al pessimo andamento climatico di quell’anno che, nelle zone più fertili della fascia jonica ha fatto sì che si rinunciasse persino a mietere. Ma scarseggia anche il denaro sia a causa del blocco dell’invio delle rimesse degli emigranti deciso dal governo Usa dopo la nostra assurda dichiarazione di guerra (dicembre 1941) che in seguito alla sospensione dell’invio di sussidi alle famiglie dei richiamati.

C’è poi la brutalità dell’occupazione tedesca che, come è documentato dalle carte conservate nel cosiddetto “armadio della vergogna” in Sicilia e in Calabria si era manifestata ben prima del “tradimento italiano” dell’otto settembre. Un odio che poco o nulla potendo -anche per l’assenza dei giovani- contro i tedeschi che finalmente potevano manifestare tutto il loro disprezzo nei nostri confronti ed erano assetati di vendetta e, a voler chiamare le cose con il loro nome, di bottino risvegliavano un odio quasi sempre pieno di rassegnazione verso i fascisti locali.

Nota: Parte prima. Questo brano ripropone, con qualche aggiunta, il mio contributo intitolato Dal fascismo alla Repubblica, di AAVV Potenza Capoluogo (1806 2006), Comune di. Potenza, Celebrazioni per il Bicentenario, vol. II, pp. 955 973.

nota 1: ACS, AGR, PS A5G, II GM, b. 429, “Segnalazione”, 27-7-1943.

nota 2: C. Magistro. Aliano e i suoi protagonisti. Il racconto, tra storia e letteratura, dal dopoguerra alla caduta del fascismo, in Basilicata Regione, nn129-130, giugno 2013

nota 3: Documentazione pubblicata da L. E. Festa su “Basilicata” del 1978.