Ztl ”ingannevole” per i turisti. Fragasso: provvederemo!

Non è la prima volta che ci occupiamo dei varchi di accesso al Sasso Barisano, da via Santo Stefano-via D’Addozio”, e al Caveoso da via Casalnuovo a via Buozzi, che compaiono quasi all’improvviso mentre i veicoli condotti da turisti non fanno in tempo a leggere che ”La Ztl è operativa” e allora la violazione è registrata dalle telecamere, con la sanzione che arriverà a casa. Antonio Serravezza ritorna sulla questione, facendosi interprete, delle ”sorprese” dei turisti. E auspica che il neo assessore al traffico, Daniele Fragasso, intervenga. Lo abbiamo contattato e ci ha detto che effettuerà un sopralluogo per valutare come poter ovviare al disagio. Attendiamo, naturalmente, che seguano i fatti. Nel frattempo occhio ai varchi…



LA SEGNALAZIONE DI SERRAVEZZA

Abbiamo un nuovo assessore al traffico. Sono certo affronterà nuove soluzioni per i tanti problemi che la città ha e che necessitano una soluzione. Tra i tanti problemi da affrontare è senz’altro una soluzione per segnalare meglio la ZTL all’inizio della discesa di via Buozzi. Mi hanno segnalato molti turisti che dopo mesi, rientrati nelle loro città di residenza, hanno ricevuto l’avviso di multa per l’accesso vietato della ZTL, con meraviglia e rabbia. Ogni giorno decine di auto continuano a scendere in via Buozzi senza accorgersi del segnale di divieto di transito perché i cartelli non sono ben visibili a chi proviene da via Casalnuovo. Con un piccolo intervento si eviterebbe questo rischio di incorrere in sanzioni e i turisti non riceverebbero sorprese al loro rientro a casa.

Antonio Serravezza

