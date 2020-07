Quando si decide di sedersi e di leggere le carte, magari sforzandosi di interpretare norme, cavilli e sentire le ragioni di quanti devono subire (è la parola giusta) dimenticanze, leggerezze o omissioni del legislatore o di una legislazione carente, e allora si imbocca la strada giusta. E’ il caso delle strutture extralberghiere di Matera che devono fare i conti il disco verde e rosso delle zone a traffico limitato: dai rioni Sassi al Piano. L’assessore comunale al Turismo Marianna Dimona si è ripiegata su un argomento che ha finito con il trattare operatori dello stesso comparto con disparità. Guido Galante a nome dell’Associazione B&B spera che lo spiraglio diventi un fascio di luce, ma occorre che si metta nero su bianchi. Serve un atto ufficiale.Il tempo che ci vuole. Ma fate presto la stagione 2020, di un anno bisestile, è per gran parte compromessa. E la crisi, post covid19, non da tregua.



COMUNICATO STAMPA

ZTL: promesse per un trattamento egualitario e sostenibile, nell’attesa del prossimo Sindaco.

A seguito dell’incontro di ieri nel Palazzo di Città, avente ad oggetto l’annosa questione ZTL, che vedeva una disparità di trattamento tra strutture ricettive, rileviamo con spirito propositivo l’apertura al dialogo con l ’Amministrazione. L’Assessora al Turismo, dopo aver prontamente convocato il tavolo alla presenza dell’Assessore alla Mobilità, ha per la prima volta affrontato il problema da un punto di vista normativo, cercando una mediazione.

“Speriamo che i risultati del confronto saranno conformi a quanto promesso dagli Assessori, – afferma il vicepresidente Guido Galante – in sostanza dovremmo avere garanzia di parità di trattamento tra strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere). Il dialogo si è anche esteso guardando le attività commerciali presenti nei Sassi e i residenti. Ci auguriamo come Associazione che l’amministrazione possa fare sintesi tra i vari interessi per una sostenibile convivenza.”

Ancora una volta i sottoscritti operatori del Settore Turistico materano ritengono responsabilmente di non poter essere semplici spettatori di questa fase delicata della città. Pertanto le prossime elezioni comunali e il prossimo governo cittadino devono assolvere a un compito essenziale di rilanciare la fiducia dei cittadini attraverso il rafforzamento dei fattori di sviluppo e di occupazione.

L’industria del turismo deve trovare un primo posto in questo nuovo livello gestionale per recuperare i valori dell’anno 2019, mortificati dall’aggressione virale del Covid-19.

“Siamo consapevoli – continua Guido Galante – che in Matera l’intera filiera turistica è cresciuta continuamente ed è divenuta il volano economico dell’intero territorio materano e della stessa Regione Basilicata. Il collasso di questo settore, se non curato, porterebbe conseguenze nefaste alle molteplici attività collegate che vanno dalla ristorazione all’accoglienza, alla fruizione del patrimonio culturale, al settore dei trasporti, degli eventi e delle stesse attività produttive primarie e secondarie. L’emergenza in corso e il conseguente rallentamento dei flussi turistici ci pone davanti ad una crisi senza precedenti, che richiede lo sforzo e la massima concentrazione di tutti al fine di ripristinare e rilanciare l’intera economia e la stessa promozione della Città di Matera.”

Di fronte a questo scenario e riconfermando che il turismo è un’industria e che Matera deve continuare ad essere capace di offrire ai mercati nazionale e internazionali una offerta moderna, di qualità e sostenibile, è indispensabile che la nuova rappresentanza cittadina trovi in questo settore strategico la espressione autorevole di professionalità, di moralità e di passione politica. Si impone considerare il valore inappagabile di energie e forze cittadine competenti, nuove, giovanili ed anche femminili. Da queste considerazioni va riaffermato il senso che la pesantezza dell’attuale crisi ha investito il settore nevralgico economico e sociale della città che ha bisogno di soluzioni concrete ed immediate. L’aggressione del Covid-19 ha bloccato il fortunato dinamismo della città offerto dal settore turistico e provocato dalla designazione di Matera Capitale Europea della Cultura.

Si è passati da una condizione di positiva prospettiva ad una condizione di stasi e di rassegnazione.

La crisi si rompe riaffidando alla cultura il ruolo strategico per la crescita comunitaria e per rilanciare l’economia della conoscenza, fattori essenziali per attrarre investimenti ed imprese.

“Questa è la posizione dell’Associazione B&B – conclude il vicepresidente – che ritiene di poter anche esprimere l’opportunità di un segnale di rinnovamento con la candidatura di genere del futuro Sindaco della Città di Matera. Abbiamo la consapevolezza che un Sindaco nel nostro tempo deve avere capacità professionale, testimoniata moralità e verificata competenza nei molteplici settori sociali ed economici una città. Solo così Matera ritornerà ad essere vincente.”

Matera, 21 Luglio 2020

Associazione B&B Matera

Guido Galante

