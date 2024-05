Zootecnia…E ora attendiamo il nome del commissario per piano Brc e Tbc

L’annuncio era nell’aria e per ora resta tale. Ma attendiamo il decreto di nomina, per conoscere generalità, competenze, tempi e modalità operativo del tanto invocato – da oltre due anni- commissario che dovrà occuparsi del piano di contrasto anti tbc e brc nel Mezzogiorno. Per il cartello di associazioni, sindaci, sindacalisti, parlamentari che hanno supportato la richiesta, e con tanto di sciopero della fame di Gianni Fabbris e altri, come abbiamo riportato puntualmente nelle ultime settimane, è senz’altro motivo di soddisfazione per questo cambio di passo. Il governo incarica, in attesa della ufficialità, ha raccolto le istanze. Si poteva fare prima? Senz’altro avremmo evitato fallimento di tante imprese, a causa di quel muro di gomma alzato dal governo della regione Campania, da alcune associazioni di categoria e dai governi passati. Un percorso senza Speranza…Adesso si attendono i fatti.



RETE INTERREGIONALE SALVIAMO L’ALLEVAMENTO DI TERRITORIO

COORDINAMENTO UNITARIO IN DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

ALTRAGRICOLTURA CONFEDERAZIONE PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

Casal di Principe,6 maggio 2024 ore 21

Il governo annuncia la nomina del commissario nazionale su BRC e TBC. Fabbris smette lo sciopero della fame. Ora si apra la fase nuova

vedi e approfondisci: https://altragricoltura.net/articoli/il-governo-annuncia-la-nomina-del-commissario-fabbris-smette-lo-sciopero-della-fame-ora-si-apra-la-fase-nuova/

Era in corso la riunione del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino presso la sede della NCO a Casal di Principe, quando è arrivata in diretta la notizia che il Governo ha assunto la nomina del Commissario Nazionale sulla BRC e la TBC con il compito di affrontare e risolvere i problemi dove i Piani Regionali hanno fin qui fallito, ovvero nelle regioni Sicilia, Campania, Calabria e Puglia.

Fabbris, interrompe lo sciopero della fame al suo ventesimo giorno e rilascia una prima dichiarazione: “E’ al tempo stesso una vittoria importante dopo un lungo cammino durato due anni e mezzo del Coordinamento Unitario e l’inizio di una fase nuova su cui investiremo le nostre migliori energie. E’ stato sconfitto l’oscurantismo più retrivo che avrebbe voluto lasciare tutto com’era continuando a far pagare i prezzi ai cittadini, agli allevatori ed alle comunità e ad ingrassare gli interessi delle lobbies. Hanno prevalso le istanze del cambiamento fortemente sostenute dagli allevatori e dai loro tanti alleati. Diamo atto al Governo di aver compiuto la scelta di affrontare, dopo decenni, un problema finora rimosso dalla politica e, come abbiamo sempre annunciato, ci predisponiamo a contribuire al migliore esito. Diamo anche atto ai Parlamentari della Maggioranza che maggiormente si sono spesi (in particolare gli on.li Cerreto, Cangiano e Zinzi) della coerenza con cui hanno garantito il loro impegno ed alla qualità della loro non semplice iniziativa, cosi come riconosciamo il ruolo dei parlamentari eletti nelle file dell’opposizione che hanno contribuito con lungimiranza al percorso che ha portato alla decisione del Governo (in particolare del. on,le Mari, della Senatrice Camusso e del Senatore Nave); cosi, pure, riconosciamo il ruolo di quanti altri in Parlamento e al Senato hanno compreso l’importanza di affrontare quello che negli ultimi decenni è diventato un vero incubo per gli allevatori (fra tutti riconosciamo l’impegno dei componenti della IX Commissione del Senato guidata dal Sen. De Carlo). E’ questa una prima vittoria degli allevatori che parla ai tanti agricoltori, pescatori e allevatori impegnati nelle vertenze contro la crisi di questi mesi: con l’unità. l’impegno e il progetto, fuori da ogni demagogia si può vincere. Ora si apre una fase nuova di lavoro. Attendiamo con ansia di poter incontrare il Commissario per poter confrontare e condividere le soluzioni augurandogli fin d’ora buon lavoro”.

Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino e la Rete interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio annunciano una conferenza stampa per domani 7 maggio 2024 alle ore 12 per approfondire il merito delle valutazioni in maniera più compiuta