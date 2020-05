Ma di chi era (è) la competenza ad istituire le “zone rosse” in Italia in questo periodo di pandemia covid19? Sembra ancora aleggiare il dubbio, eppure ci sembrava che lo stesso mitico assessore della sanità lombarda Gallera, dopo aver affermato impettito in tv (insieme al suo presidente Fontana) che spettava al governo e che lui non avrebbe potuto pur volendolo, a distanza di poche ore, sempre in tv, gli toccava ammettere (era il 7 aprile) che: “Avremmo potuto fare noi la zona rossa? Ho approfondito e effettivamente c’è una legge che lo consente.”

E qual’è la norma? Addirittura una vecchia legge (l’art.32 -terzo capoverso, L.833/78) pensate quella che ha istituito il Servizio sanitario nazionale (per altro richiamata in tutti i dpcm), che dovrebbe essere il vademecum di un assessore alla sanità, o no? Essa recita, infatti:

32. Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale….. . Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. Sono ……”

Insomma, se l’emergenza sanitaria riguarda l’intero Paese (quindi più regioni) può intervenire il Governo, ma all’interno del territorio regionale tale potere di intervento è chiaramente in capo ai presidenti delle giunte regionali che potevano (possono) istituire autonomamente zone a contenimento speciale.

Ed infatti c’è stato l’ intervenuto il Governo che con il suo decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, ha determinato il potere di istituire zone a regime speciale (cosa poi ha fatto con Vo’ e Codogno), ma non ha certo negato o limitato la possibilità sia per le regioni che per i singoli comuni di istituire secondo necessità, zone rosse o arancioni.

Tant’è che vi sono state ben 117 zone rosse (di cui 4 in Basilicata) istituite dalle rispettive regioni con provvedimenti autonomi. O no?

Fa specie allora ascoltare il sostituto procuratore Maria Cristina Rota che ha iniziato un’indagine proprio su questo delicato tema dichiarare, al termine dell’audizione di Fontana e Gallera, al TG3 di ieri sera che l’istituzione della zona rossa nella Bergamasca avrebbe dovuto essere “una decisione governativa“, quasi anticipando una sentenza di una indagine che essa stessa si è affrettata a dire sarà pur “lunga e complessa“.

Così come ti fa un pò vergognare (come categoria) ascoltare, sempre in TV, una Lucia Annunziata che ancora oggi poneva a Roberto Speranza la stessa incredibile domanda su cosa lui pensasse circa questa famigerata competenza della istituzione sempre delle zone rosse. Con l’ovvio rinvio (davvero troppo educato) del Ministro della salute alla medesima legge n.833 del 1978.

Ma oltre a Gallera e a tutti coloro che si vogliono occupare abitualmente di sanità, ma a conoscere questa legge fondamentale, non dovrebbero essere anche i Procuratori della Repubblica e i conduttori che spesso pontificano pure con una certa spocchia in TV, prima di porre domande così imbarazzanti (per loro)?