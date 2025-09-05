Zone pedonali scolastiche. Ad Altamura interessante esempio

‘iniziativa, informa una nota del Comune di Altamura ( Bari) è stata attuata dal comando della polizia locale , presieduto da Maria Paola Stefanelli, e riguarda l’istituzione delle zone pedonali scolastiche per i plessi delle scuole primarie. In quelle aree di tutela il traffico viene sospeso nelle fasce orarie di accesso e uscita dalle scuole. Scontato l’invito al senso di responsabilità e a quello civico. Mica facile. Ma occorre farlo per i piccoli cittadini di domani… A Matera,in passato, era il 2019, era stato sperimentato il progetto ”Pedibus” grazie a un protocollo di intesa tra Comune, Uisp e privati che aveva coinvolto oltre 300 alunni della primaria dei plessi di Lazazzera, Cappelluti e La Martella,per consentire ai bimbi di andare a scuola a piedi grazie alla partecipazione di genitori, insegnanti e nonni. Non sarebbe male riprenderlo..



Istituite le nuove Zone Pedonali Scolastiche

Il Comando di Polizia Locale di Altamura informa che, a partire da settembre 2025, saranno istituite le Zone Pedonali Scolastiche presso tutti i plessi delle scuole primarie del territorio comunale.

Il codice della strada definisce “Zona scolastica” la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

La sospensione del traffico veicolare, nei giorni di attività scolastica, avverrà nelle fasce orarie 7:30-9:00 e 13:00-14:00, per le strade individuate da ordinanza dirigenziale:

• GARIBALDI (via De Santis): – via De Santis, nel tratto compreso tra via Santeramo e c.so Vittorio Emanuele II.

• IV NOVEMBRE (istituto Viti Maino – via Zara/via S. Ronchetti):

– via S. Ronchetti, nel tratto compreso tra via O. Serena e via Zara;

– via Zara, nel tratto compreso tra via S. Ronchetti e viale Martiri del 1799.

• SAN FRANCESCO D’ASSISI (via Pompei/via Marmolada):

– via Pompei, nel tratto compreso tra via Abetone e via S. Sebastiano;

– via Marmolada, nel tratto compreso tra via Selva e via Monte Pollino.

• DON MILANI (via Riccione/via Golgota/via Monopoli):

– via Riccione, nel tratto compreso tra via Santeramo in Colle e via Golgota;

– via Golgota, nel tratto compreso tra via Riccione e via Monopoli;

– via Monopoli, nel tratto compreso tra via Golgota e via Santeramo.

• MADRE TERESA DI CALCUTTA (via Minniti)

– via Minniti, nel tratto compreso tra via Pacini e via Madonna della Croce.

• SAN GIOVANNI BOSCO (piazza De Napoli)

– piazza De Napoli, nel tratto compreso tra via Treviso e via Bergamo.

• ALDO MORO (via Ofanto):

– via Ofanto, nel tratto compreso tra via Calore e Largo Nitti.

• RONCALLI (via Campobasso): – via Campobasso, nel tratto compreso tra via Piccinni e via Ferrara.

Si invitano tutti cittadini, famiglie, insegnanti, residenti e automobilisti a rispettare con senso civico le nuove aree pedonali durante gli orari prestabiliti, collaborando con il Comando al fine di garantire un avvio ordinato e sicuro di questa iniziativa. Il comunicato integrale, con l’allegato, è pubblicato sul sito istituzionale.

