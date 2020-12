Se in Basilicata, zona arancione, la situazione dei contagi è stazionaria o in calo secondo altri, in base al numero di contagi e al minor numero di tamponi, mentre prosegue la campagna di quelli sierologici per il personale scolastico a Matera, nella vicina Puglia alcune situazioni destano non poche perplessità tant’è che si chiede di mantenere le zone arancioni, con le restrizioni per esempio da coprifuoco attivate dalla sindaca di Altamura Rosa Melodia, perchè la situazione dei contagi non è migliorata. Anzi.



Ha cominciato il sindaco di Noicattaro ( Bari) Raimondo Innamorato con l’hashtag “#zonaGiallaunCorno che ha denunciato assembramenti di giovani davanti ai bar del suo paese,allegando a un post su facebook che riportiamo più avanti, e prendendo le distanze dalla zona gialla della quale usufruirà tutta la Puglia.



E non è il solo anche sulla Murgia nei Comuni di Altamura e Gravina, che distano pochi chilometri, da Matera i sindaci Valente e Rosa Melodia insieme ai colleghi di Poggiorsini, Santeramo in Colle, Acquavivadelle Fonti, Cassano delle Murge, Toritto, Grumo Appula,Sannicandro e Ruvo la pensano alla stessa maniera. E al presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano hanno chiesto di evitare di far precipitare una situazione, che è difficile da controllare nonostante le ordinanze e gli appelli al buon senso verso la popolazione. Per farla breve, come ha spiegato il sindaco di Gravina, Alesio Valente, in una diretta social, non ci si può permettere una nuova ondata di contagi, tanto -aggiungiamo- più che il periodo natalizio favorirà -con la zona gialla- ulteriori contatti e contagi

LA TANTO DESIDERATA ZONA “GIALLA” DI NOICATTARO

dalla pagina fb del sindaco Raimondo Innamorato

Ecco perché i giovani (e non) hanno imprecato contro il Sindaco accusandolo di essere “sceriffo” ed eccessivamente rigido. Era questo lo scenario che è mancato per giorni. Questo “vuoto” ha fatto star male i cittadini che hanno offeso le Istituzioni in tutti i modi possibili.

È forse questo che desiderano i gestori dei bar, pub, pizzerie?!! Ciò che vedete nella foto (la maggior parte dei ragazzi non indossa la mascherina) è solo un esempio che si è riprodotto davanti ai tanti luoghi di ritrovo del paese!

Nei giorni scorsi le forze dell’Ordine sono riuscite a controllare il paese, date le restrizioni e i divieti. Da stamattina è praticamente impossibile!

Giungono segnalazioni di assembramenti da ogni parte del paese per piazze, bar e luoghi periferici. Il Sindaco è al telefono da ore per rispondere ai tantissimi messaggi e la cosa non è accettabile!

Non abbiamo l’esercito e non riusciamo a controllare tutto!!!

Questo deve capire la città! Non riusciamo a rispettare le regole! Non riusciamo a preservare i sacrifici fatti! Non abbiamo timore di contagiarci e non riusciamo a “goderci” un minimo di libertà con responsabilità e maturità. Non ne siamo capaci!!!

Poi, però, L’ASL deve essere “maledetta” poichè tardiva nei tracciamenti o nelle prenotazioni dei tamponi. È sempre colpa delle Istituzioni, non dei cittadini!

Domani convocheró il C.O.C. al quale proporrò l’emissione di un’Ordinanza per istituire l’obbligo di consumo di alimenti\bevande esclusivamente al tavolo (con rispetto delle linee guida) dentro e soprattutto fuori le attività quali bar, pub e pizzerie.

Io non voglio mollare. Non posso!

#zonaGiallaunCorno