Zona 33, Via La Martella: ancora chiuso l’ultimo tratto di strada. Bennardi: «La città merita risposte, ora basta»

“A un mese dalla prima segnalazione pubblica sul mancato completamento della viabilità di Via La Martella – Zona 33, nulla è cambiato. Nonostante comunicati stampa e una interrogazione consiliare formale, l’ultimo tratto della strada, quello che collega Via La Martella con la Chiesa di San Giuseppe Artigiano e Via degli Aragonesi, resta inspiegabilmente chiuso, con transenne ancora presenti e disagi continui per residenti, imprese, cittadini e turisti.” E’ quanto scrive in una nota il consigliere comunale Domenico Bennardi che aggiunge “Dopo 31 anni di attesa, la precedente amministrazione aveva finalmente chiuso la più lunga vicenda urbanistica della città, completando le opere di urbanizzazione e rendendo possibile l’apertura della viabilità. Oggi, invece, tutto è fermo senza motivazioni chiare.” Il consigliere Bennardi chiede, quindi, all’assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Gaudiano, “di assumersi la responsabilità di rispondere all’interrogazione consiliare a firma dell’ex sindaco e spiegare alla città le ragioni di questo ritardo e di procedere immediatamente alla rimozione delle ultime transenne.” E aggiunge: «Ora basta: Matera merita risposte e una strada pronta deve essere aperta».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.