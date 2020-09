Lo ritroviamo nella villa comunale di Matera di sabato 19 settembre, alla vigilia del voto per le amministrative comunali intento a giocare e a far giocare tanti bimbi che all’aria aperta e in compagnia stanno bene, anzi benissimo. E’ il creativo ” Zio Ludovico” con la sua giacca colorata, spille e altri luccichii sprizzano la voglia di divertirsi da tutti i pori. Sta girando da un po’ nei quartieri con l’obiettivo di coinvolgere tutti, anche gli adulti, nei giochi di società e per recuperare sotto sotto l’infanzia perduta, sopratutto in questa facile difficile ed equivoca dei rischi di contagio e di (facciamo gli scongiuri) di una parvenza di confinamento domiciliare. Niente anglicismi, perchè la lingua italiana è chiara ed efficace. E così le giornate di sole e da clima primaverile aiutano a risvegliare la voglia di giocare. Zio Ludovico, che non è candidato alle Comunali, una cosa vorrebbe attivarla con la nuova amministrazione comunale. Un consigliere delegato alla giocoleria. Il nome e il progetto ci sono. E lo ‘zio’ è pronto all’investitura. Futuro sindaco di Matera, chiunque tu sarai, pensaci e ”risveglia il bimbo che è in te”. Naturalmente si gioca anche nella giornata di voto, domenica 20 settembre…