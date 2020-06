Lo squillo di una tromba è spesso utilizzato come segnale per qualche specifica azione: per la carica, per la sveglia, per l’alzabandiera. Maurantonio Deufemia, spirato a 97 anni e alle 4 di mattina del 1 giugno scorso, durante le mitiche giornate delle lotte per la terra a San Mauro Forte, con gli squilli di una vecchia tromba, all’alba, chiamava i contadini a raccolta prima di avviarsi verso le campagne e nei grandi latifondi da occupare.

L’ultimo saluto gli è stato dato, il giorno della Festa della Repubblica, in una mesta mattinata ancora intrisa dalla surrealtà dei riti (distanziamenti, mascherine, assenza di condoglianze) condizionati dalle misure anti covid19. La stessa Repubblica a cui l’intera classe sociale e politica a cui ha appartenuto hanno contribuito a far nascere, crescere, rafforzare e difendere.

“Z’ntonio” apparteneva a quella generazione di piccoli contadini, braccianti, senza terra che ha alzato la testa e da popolo semianalfabeta si è fatta classe dirigente, grazie soprattutto alla presenza di quelle organizzazioni (espressamente richiamate nella nostra Costituzione e ora inesistenti in quella accezione) che erano i partiti politici di massa. Quelli veri, con una loro cultura, una loro visione, una sede fisica sempre aperta dove incontrarsi, discutere e praticare la democrazia. Con classi dirigenti che si forgiavano nell’impegno quotidiano, con i primi e gli ultimi che si davano del tu e si parlavano alla pari. Con intellettuali e contadini che si rispettavano, si fondevano sino a dare corpo a quel prezioso “intellettuale collettivo” di gramsciana memoria in cui tanti di noi si sono forgiati e che tanto ora manca al Paese.

Egli fu, grazie a questo straordinario processo politico culturale che sembrava all’epoca di una rivoluzionaria ordinarietà, candidato ed eletto consigliere comunale.

Maurantonio Deufemia, come tanti altri suoi compagni di lotta che ci hanno lasciato (lui nella foto è quello con l’ombrello sulle gambe, mentre in alto a sinistra si vede Angelo che ci ha lasciati nel 2017 (https://giornalemio.it/cronaca/ad-angelo-coppino-che-se-ne-andato-via/) era dunque -come scrive nel toccante ricordo che pubblichiamo a seguire del figlio Mimì- un comunista che non ha mai abiurato tale fede sino alla fine dei suoi giorni. Mantenendo nitide nel proprio immaginario figure internazionali mitiche di questo movimento che oggi fanno storcere la bocca, ma che in quei tempi duri furono riferimento certo per le lotte del riscatto popolare a tutte le latitudini mondiali.

Mio padre, l’ultimo stalinista !!

“Qualche giorno fa mio padre è venuto a mancare. Lo abbiamo curato amorevolmente fino all’ultimo istante. Pochi secondi prima di andarsene, stavamo parlando. Ho girato gli occhi e lui non c’era più. A Gennaio aveva compiuto 97 anni.

Apparteneva a quella generazione di contadini che “..con le dita ingiallite e le maniche arrotolate credevano a un sogno come fossero bambini” e, adesso, “..stanno scomparendo ad uno ad uno come le foreste tropicali e le vecchie seicento”.

Con lui se ne va l’ultimo pezzo di un presepe. Quello dei contadini che nel secondo dopoguerra trovarono nella sezione del Partito Comunista il luogo dove riscattare una condizione di povertà e di miseria.

In uno scantinato privo di luce e aria, dominato da un odore di stalla che non andava mai via, uomini e donne invecchiati dal sole e dalla fatica si incontravano per inseguire l’eterno mito dell’uguaglianza.

Durante le lotte per la terra, era mio padre che, con gli squilli di una vecchia tromba, all’alba, chiamava i contadini a raccolta prima di incamminarsi verso i grandi latifondi da occupare.

Una vecchia foto che ho poggiato sulla sua bara lo ritrae con il pugno chiuso, insieme ad altri compagni, durante l’occupazione in contrada Porcellino il primo maggio del 1949.

Da allora ha sempre mantenuto un profilo di coerenza e di attaccamento agli ideali della gioventù, motivo per me di orgoglio e ammirazione.

Spesso gli domandavo quale uomo è stato capace, più di altri, di parlare al cuore dei militanti della sua generazione.

Si fermava a pensare. E quasi a voler saziare il mio desiderio di conoscenza, rispondeva : “Il più grande è stato Baffone, il capo di tutti i comunisti del mondo”.

Proseguiva ricordando quello che avvenne il 5 Marzo del 1953, giorno della morte di Stalin.

Nella sezione vennero accesi candele e lumini.

Quella sera, raccontava mio padre, il ritratto di Stalin sulle pareti della sezione, sembrava più bello del solito. I comunisti di San Mauro Forte, in lacrime, lo commemorarono come un santo.

Per loro era una figura leggendaria, quasi un dio laico.

Spesso ripetevano : “Adda venì Baffone”, per intendere che con la venuta in Italia del capo della Russia sarebbero stati eliminati tutti coloro che opprimevano i lavoratori.

Donne e uomini deposero fiori dinanzi al ritratto di uomo che non avevano mai visto rendendo, così, omaggio al simbolo di giustizia che egli incarnava.

Finanche Rocco Scotellaro, cantore della fatica e della lotta dei contadini, compose per lui una poesia.

Solo dopo la pubblicazione del memoriale di Yalta il mondo intero comprese di trovarsi di fronte a un terribile dittatore capace di sterminare migliaia di persone.

Eppure, l’ammirazione di mio padre verso quest’uomo è rimasta immutata nel tempo.

Ogni mio tentativo di dissuaderlo è risultato vano.

Anche prima di andarsene, ogni tanto, canticchiava una vecchia canzone :

“Dalla Russia all’Equatore tutti lo amano di cuore, a lor signori ci vogliono i sistemi di Baffone”.

San Mauro Forte, lì 4.6.2020

MIMI’ DEUFEMIA