Zes cultura? Se ci fossero i cinesi a Matera non gireremmo a vuoto

E il riferimento fatto da Franco Vespe sulla esperienza cinese di Shenzen, con le considerazioni finali sui soggetti tutti da individuare su chi dovrebbe realizzare gli investimenti della Zes Cultura di Matera, con tutti gli interrogativi legati ai governi centrale e regionale su un progetto e una materia che continuano a restare nel limbo.., la dicono tutta sul problema di sempre : carenza di cultura d’impresa e di gestione. Certo se con un bando internazionale arrivassero imprenditori cinesi, come sta accadendo per le case automobilistiche, la rete commerciale e il manifatturiero, si potrebbe ( ma si vuole?) passare dalle parole ai fatti. E il nodo resta qui. Ne abbiamo parlato in altre occasioni e per quanti vogliano farsi una ripassata consigliamo di rileggere questi articoli dagli interventi di Enzo Acito,https://giornalemio.it/tecnologia/acito-diamoci-una-mossa-la-zes-cultura-rischia-una-fregatura/, Raffaello De Ruggieri https://giornalemio.it/cultura/il-progetto-della-zes-cultura-di-matera-la-fabbrica-giardino-di-la-martella/ a Legambiente https://giornalemio.it/cultura/ce-il-progetto-zes-cultura-ma-oltre-ai-complimentifatecelo-vedere/ , da Michele Saponaro https://giornalemio.it/cultura/zes-cultura-matera-laboratorio-di-beni-comuni-o-occasione-mancata/ ad Antonio Serravezza https://giornalemio.it/cinema/mgm-e-disneyland-a-matera-nella-zes-cultura-di-la-martella-magari/. E altri ancora. Comunque proviamo a coinvolgere i cinesi… ma c’è il veto del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. E l’Italia è allineata e coperta…



LE RIFLESSIONI DI FRANCO VESPE

Ma chi sa cos’è sta ZES cultura ?

In un documentario di alcuni giorni fa dedicato al veemente sviluppo economico di Cina, si è fatto riferimento alla prima Zona Economica Speciale (ZES) che fu realizzata in un piccolo borgo di pescatori e agricoltori della Cina meridionale: Shenzen. In 45 anni la città si è trasformata in una delle più grandi megalopoli del mondo con 17 milioni di abitanti. Ha funzionato così bene che tale modello è stato esportato poi in altre aree circoscritte sia della Cina che di altri paesi, soprattutto nell’estremo oriente. Le ZES sono state determinanti per promuovere lo sviluppo della Cina rendendola appetibile e formidabilmente adatta per convogliare investimenti. Ma che cosa sono ste ZES ?

Wikipedia ci viene incontro: una ZES corrisponde ad un territorio circoscritto, all’interno del quale vengono adottate normative “speciali” al fine di favorire l’attrazione di investimenti, le esportazioni e la creazione di occupazione. Alcuni dei vantaggi competitivi di cui dispongono le ZES sono infrastrutture sviluppate ed incentivi di natura fiscale e legale. In sostanza, tali zone vengono scelte dagli investitori come luoghi in cui investire il proprio capitale poiché offrono un ambiente imprenditoriale più vantaggioso rispetto all’economia aperta. Le ZES non solo sono zone in cui vengono attirati investimenti diretti esteri (IDE) e viene via via alleviata la disoccupazione, ma fungono anche da laboratori sperimentali per l’applicazione di nuove politiche e quindi da sostegno alla riforma economica di un paese. E’ noto infatti che tale politica industriale abbia il potenziale di condurre ad una trasformazione strutturale dell’economia di un paese, aumentandone la produttività industriale e portando avanti la specializzazione di alcuni settori. Fin qui wikipedia! A quello che dice wikipedia, si deve aggiungere che una ZES si regge anche su di un’adeguata infrastrutturazione e sulla presenza di una robusta rete del sapere che attrae e specializza giovani leve. In verità in Italia abbiamo avuto un caso di ZES applicata a nostra “insaputa” per il Veneto. Negli anni 70 si chiusero non un occhio ma tutti e due sull’evasione fiscale che si stava avendo in quella regione per non arrestare l’impetuoso sviluppo che si era innescato. In Italia ci siamo accorti solo da pochi anni di come le ZES potessero essere uno strumento vincente per promuovere sviluppo in aree depresse come il nostro Sud. Abbiamo in verità avuto diverse fasi. Nella prima fase la CASMEZ promosse una intensa infrastrutturazione del Sud, corredate con politiche industriali di respiro strategico, proposte da Pasquale Saraceno, che ridussero la forbice Nord-Sud. Dalla CASMEZ orchestrato al livello statale, poi il pallino dello sviluppo è andato nelle mani delle Regioni grazie alle quali la forbice fino ad oggi si è ri-allargata. Si è ri-allargata perché con esse investimenti non sono stati indirizzati per creare obiettive convenienze territoriali, quanto piuttosto per feudali, discrezionali pratiche di distribuzione di risorse utili al conseguimento del consenso politico e per il mantenimento delle filiere clientelari. L’attuale governo sembra credere molto a questo strumento e ha fatto del Sud una gigantesca area ZES. Sostanzialmente la ZES italiana si fonda sulla sola debolissima leva del credito d’imposta che, a tutt’oggi, non è che stia dando grandi risultati. La nostre Regione ed il comune di Matera sta battendo la gran cassa per l’approvazione della ormai leggendaria ZES cultura spacciato come il primo esperimento del genere attuato in Italia. Bontà loro! Nel Borgo La Martella sorgerà la più bella “fabbrica della cultura d’Europa” su una superficie di almeno 6 ettari, coniugando l’indiscutibile “brand” Matera a quello di Adriano Olivetti. Viene spacciata per ZES ma è un vecchio sogno di un ragazzino di 90 anni pensato 40 anni fa.



Nei fatti pensato in un epoca quando certamente nessuno pensava alle ZES. Chissà perché Comune e Regione si stiano prodigando solo per realizzare i suoi sogni! Pare che non ce ne siano altri in circolazione! Ma non divaghiamo! A parte il richiamo nobile ad Adriano Olivetti, di ZES, stando al progetto se ne vede ben poco. Poi la ZES, proprio perché vuole promuovere una convenienza territoriale obiettiva ed a-selettiva affinché possano essere favoriti investimenti produttivi, non può essere confinata e limitata forzatamente ad un particolare settore. Insomma dire che si sta promuovendo una ZES cultura è in se una contraddizione in termini e si scontra con i suoi stessi principi. Per capirci non ha alcun senso che in una ZES si faccia pagare una più bassa bolletta dell’energia solo alle imprese culturali. Così si fa cadere quel principio di “assenza di qualsiasi vincolo discrezionale che è proprio delle ZES! Nei fatti, da quel poco che emerge, sembra che alla fine, più che una ZES, si stia pianificando un pesante intervento urbanistico che dovrà spianare buona parte del borgo La Martella. Non si comprende quali sono gli incentivi alle imprese culturali e del bello che si dovranno garantire e, soprattutto, capire quali e quanti sono i soggetti imprenditoriali disposti a scendere a La Martella. Infine non si comprende se è prevista una armonizzazione fra i percorsi formativi di livello universitario qui a Matera e la ZES cultura. Questi i dubbi. Siamo disposti a fugarli nel momento in cui dovessero arrivare convincenti spiegazioni da coloro che hanno voluto questa strana ZES (?)

Matera 9 Gennaio 2026 Francesco Vespe