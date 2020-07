Bene, continua la striscia si “zero” nuovi positivi in Basilicata, come ci conferma il quotidiano comunicato della task force che pubblichiamo a seguire sui test processati ieri che, in assenza anche di guariti, bloccano sempre a tre i casi di contagio.

Ieri davamo conto della situazione preoccupante alle porte dell’Italia, esattamente nei Balcani, ed oggi giunge la notizia dal ministro Roberto Speranza che è stato stabilito il divieto di ingresso da Serbia, Montenegro e Kosovo.

Riportiamo,sempre in tema covid19 (fonte portale SkyTG24) anche l’esito di un esperimento effettuato da un medico irlandese teso a dimostrare che non corrisponde al vero ciò che chi è contrario all’uso delle mascherine spesso sostiene, ovvero che indossarle riduca il livello di ossigeno nell’organismo. In proposito il medico irlandese Maitiu O Tuathail -per l’appunto- ha condotto un particolare esperimento, documentato in un video che ha pubblicato su Storyful e condiviso su Twitter (https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2020/07/15/mascherine-ossigeno-medico), nel corso del quale ha indossato sei mascherine, una dopo l’altra, senza mai smettere di monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per tutta la durata dell’esperimento, i valori sono rimasti sul 98-99% (tutti i valori superiori al 96% sono considerati normali). Il medico ha poi spiegato di aver condotto l’esperimento per sfatare questa diceria diffusa sui media e alla quale avevano creduto anche diversi suoi pazienti.

Ma tornando alla Basilicata, ecco ora a seguire il comunicato ufficiale della task force regionale in cui si comunica:

“che nella giornata di ieri, 15 luglio, sono stati processati 293 tamponi per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano 3.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 3 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.

I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata ed entrambe ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 43.400 tamponi, di cui 42.976 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 17 luglio, alle 12,00.”