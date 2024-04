Zero morti sul lavoro. Cgil e Uil chiedono al Governo di cambiare.

Non è la prima volta che lo chiedono e il segretari regionale della Cgil, Fernando Mega, e provinciale della Uil Bruno Di Cuia, insistono con il governo perchè quella equivoca gestione degli appalti e del superprofitto, consentita alle imprese, cessi per sempre. Perchè a pagare sono solo e sempre i lavoratori, italiani e stranieri, spesso precari, ingaggiati per l’occasione in quel vortice di subappalti e di una ”sicurezza” inesistente o quasi che procura vittime e lutti nelle famiglie. Uno stillicidio di sangue, come accaduto di recente nella centrale elettrica di Suviana ( Bologna), ricordato con un minuto di silenzio in piazza Vittorio Veneto, rotto da quel ‘Ora basta, una volta per tutte” passato di bocca bocca, dai segretari, agli iscritti sotto le bandiere e tra la gente che ha letto sul volantino gli obiettivi dello sciopero di quattro ore per tre priorità. Su tutte ”zero morti sul lavoro”, con le richieste di formazione, patente a punti per le imprese, obblighi di applicare i contratti nazionali di lavoro, poi ”una giusta riforma fiscale” con una serie di proposte eque e a tutela delle fasce deboli. Infine ‘il nuovo modello sociale di fare impresa” che deve fare i conti con un crescente precariato e con quell’attacco ai diritti del lavoro e alla Costituzione. Temi, illustrati al Prefetto, da portare avanti con una sensibilizzazione dentro e fuori dei luoghi del lavoro. Il dovere di indignarsi, di protestare e di difendere quanto è stato costruito negli anni dai nostri padri.