Zelensky nel mentre incassa altri 90 miliardi e armi da noi, s’incazza per la squalifica del suo atleta alle Olimpiadi.

Zelensky è stato talmente abituato male, che ci ha provato sempre più gusto a dettare agli europei (e prima di Trump anche agli USA) cosa gli piace e cosa non gli piace. E guai a contraddirlo. Sono oramai quattro anni che l’Europa si sta svenando per sostenere un paese che era fallito già prima della guerra con la Russia, ma a lui non basta. E così continua a prendere i nostri soldi come se gli fossero dovuti (ricordiamo sempre che non è un paese NATO e nemmeno UE) in attesa di poterne chiedere altri. Infatti, solo ieri c’è stato il via libera dal Parlamento europeo al cosiddetto “prestito di sostegno all’Ucraina” di 90 miliardi di euro di cui: 60 andranno a rafforzare la difesa dell’Ucraina (ovvero per comprare armi dagli americani, che non sganciano più un dollaro da un anno, e passarli a Kiev) e 30 per assistenza macrofinanziaria, qualunque cosa voglia dire. E come sarà garantito questo generoso ulteriore prestito? Tramite debito comune Ue che l’Ucraina dovrebbe rimborsare una volta ricevute le riparazioni di guerra dalla Russia. Ovvero MAI, considerato che con la Russia non ci si parla e che non risulta essa abbia mai manifestato l’intento di operare queste “riparazioni“. Tutti soldi a nostro debito, insomma, sottratti alle esigenze quotidiane e allo sviluppo dei cittadini europei. In cambio del “prestito per finta“, l’Ucraina sembra che si sia impegnata a proseguire le riforme democratiche e la lotta alla corruzione. Insomma, forse compreranno meno cessi d’oro e magari riammetteranno gli 11 partiti messi al bando nel 2022. Una follia autolesionista della UE che deve avere una qualche logica nella testa di chi lo ha deciso. Ma che è tutta a danno degli europei (a cominciare dal gas che ora compriamo dagli USA al costo di 5 volte di quello Russo, con gli ucraini che incidentalmente hanno fatto saltare pure il gasdotto). Ma tutto ciò non basta a Zelensky che oggi si è incazzato per la decisione del Cio di squalificare dai Giochi delle Olimpiadi in corso in Italia, lo skeletonista Heraskevych per il suo casco riportante immagini di morti ucraini. “È moralmente spaventoso, così si asseconda l’aggressore” ha tuonato! Ma come ha osato il CIO di applicare il suo regolamento che vieta esplicitamente questa tipologia di atti, anche a noi? Roba da matti, avrà pensato! Chissà se poi si sarà calmato dopo aver appreso anche del nuovo ennesimo regalino dall’Italia. Quel decreto armi che oggi è stato gentilmente approvato dalla Camera dei deputati. In fondo, guerra, soldi, armi e pacchetti di sanzioni….sono musica per le sue orecchie, da quattro anni. Avanti così, fino alla vittoria.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.