XVII EDIZIONE DELLA “500 KM DELLA BASILICATA”

Pochi giorni è sarà ancora 500 km della Basilicata, la diciassettesima edizione, dopo uno stop forzato di due anni per via dell’emergenza sanitaria, si svolgerà nei giorni 2-3 luglio .

La manifestazione è organizzata dall’associazione Historical Motoring Organization 678 Scuderia di Potenza, primo Club Aci Storico della Basilicata e dall’Automobile Club Potenza , con il patrocinio morale di Regione Basilicata, Provincia di Potenza e di tutti i comuniinteressati dall’evento.

Due giorni dedicati alla passione per l’automobilismo d’epoca unito alla scoperta di un territorio straordinario come quello lucano.

Il percorso, infatti, si snoderà lungo caratteristiche strade interne della regione, tra tornanti tortuosi, salite, strade immerse nei boschi, per accrescere la possibilità di mostrare, in particolar modo ai numerosi partecipanti provenienti da altre regioni d’Italia, le bellezze della Basilicata, i suoi paesaggi unici, borghi ricchi di storia, fascino antico e comunità accoglienti ed entusiaste del passaggio delle splendide vetture di una volta.

Un evento dedicato alle auto storiche, settore che coinvolge migliaia di appassionati in tutta Italia, ma anche occasione di valorizzazione del territorio, valorizzazione tanto paesaggistica quanto sociale, come spiega il presidente dell’associazione Historical Motoring Organization 678 Scuderia Club Aci Storico, avv.Piergiuseppe Metastasio:

“La 500 km della Basilicata ritorna e proseguendo convintamente nell’intento di coniugare la passione per le automobili d’epoca alla scoperta di un territorio straordinario, unico come quello della Basilicata, candidandosi come importante attrattore turistico ed evento sportivo per la regione. Sono molti, infatti, gli equipaggi di diverse regioni d’Italia che, dopo le passate edizioni, hanno scelto di partecipare nuovamente alla manifestazione suggerendo a loro volta di partecipare ad altri amici appassionati grazie al costante passaparola, godendo dell’esperienza che questa può offrire in termini di passione comune, amicizia, prospettive turistiche sempre più concrete.”

Il percorso dell’edizione 2022 è il seguente: partenza da Potenza (ore 10:00, da Via Domenico di Giura) e arrivo a Maratea (ore 18:00). Comuni attraversati: Potenza, Pignola, Abriola, Calvello, Viggiano, Grumento Nova, Lauria,Trecchina, Maratea arrivo.

L’edizione 2022 della “500km della Basilicata”, sarà riservata alle vetture immatricolate fino all’anno 1979, prevedendo l’apertura a vetture moderne di particolare pregio e interesse collezionistico .

I partecipanti dovranno essere in possesso di tessera Aci o Aci Storico in corso di validità.

Il percorso si articolerà su strada aperta al traffico, pertanto rispettando le regolari norme del codice della strada, percorrendo un determinato tragitto, definito tramite un Road Book, consegnato ad ogni partecipante, mantenendo una media oraria indicata, controllata tramite dei controlli orari segnalati sul road book, durante i quali l’auto dovrà transitare nell’orario indicato, entro i 60 secondi di competenza.

Informazioni e iscrizioni su www.500kmdellabasilicata.it (Termine ultimo per le iscrizioni 29/06/2022).