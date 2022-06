WIKIPEDIA: FILIANO DA VALORIZZARE ANCHE ATTRAVERSO LA FAMOSA ENCICLOPEDIA DIGITALE

Nell’ambito del percorso “Basilicata Academy” promosso dall’APT Basilicata in collaborazione

con le Pro Loco lucane, gli Operatori volontari di Servizio Civile della Pro Loco Filiano hanno

partecipato a incontri formativi – sotto la guida del Presidente di Basilicata Wiki Luigi Catalani – in

cui hanno appreso le opportunità dei canali Wiki (non solo Wikipedia, ma anche il più grande

archivio fotografico mondiale Wikimedia Commons e la guida truistica WikiVoyage) come

strumento di promozione territoriale e hanno lavorato alla creazione e all’aggiornamento delle voci

dedicate a Filiano e alle peculiarità turistico-culturali del territorio.

Il lavoro realizzato dagli operatori volontari Mericarmen Caraffa, Maria Gruosso, Luca Pace,

Mariacarmela Santoro e Angelo Zaccagnino, sarà presentato martedì 28 giugno 2022, alle ore 18:00

presso il Centro sociale “Prof. G. Lorusso” in Filiano, durante l’incontro “FilianoWiki. Conoscere e

valorizzare il territorio attraverso Wikipedia”, organizzato dall’Associazione Pro Loco di Filiano in

collaborazione con la locale Biblioteca comunale e Basilicata Wiki, e con il patrocinio del Comune

di Filiano, APT Basilicata e Unpli.

Interverranno la Presidente della Pro Loco Filiano Maria Santarsiero, il Sindaco di Filiano

Francesco Santoro, l’Operatore di Biblioteca Vito Sabia e il Presidente Basilicata Wiki Luigi

Catalani.

La prima voce che appare su Google quando si digita “Riparo Ranaldi” non è di qualche portale

turistico, bensì è quella di Wikipedia. E lo stesso vale per quasi tutti i beni storico-architettonici paesaggistici di Filiano che cerchiamo.

A sottolineare il potere dell’enciclopedia online gratuita, uno studio effettuato in Spagna alcuni anni

fa ha dimostrato un incremento dei turisti e visitatori nelle varie località solo aggiornando in modo

capillare la specifica pagina Wikipedia.