“ WE CAN…. I giovani riflettono sulla violenza”, continua l’impegno dell’associazione AIDE Basilicata nelle scuole, in collaborazione con i dirigenti scolastici , e i docenti con il progetto di educazione alla non violenza .

Venerdì 18 marzo AIDE Basilicata incontra l’Istituto comprensivo di Miglionico, con le sedi di Miglionico , Grottole e Pomarico evento che avrà luogo presso il Castello del Malconsiglio di Miglionico.

Si conclude cosi la prima fase dell’innovativo progetto Regionale di sensibilizzazione sul tema della violenza. AIDE Basilicata ringrazia l’assessore alla cultura Giulio Traetta per aver messo a disposizione la suggestiva location , la dirigente scolastica Caterina Policaro , la referente del progetto Prof.ssa Katia Montemurro. Con questo tour AIDE Basilicata termina il percorso con le scuole medie. Si ricomincerà il prossimo mese di settembre con gli istituti superiori di Tricarico, Grassano, Irsina, Garaguso, Viggiano e Marsico Nuovo. Bilancio positivo quello di “We Can…”, che ha già incontrato gli studenti della scuola secondaria di I e II degli istituti comprensivi di Matera “ Pascoli, Torraca, Fermi,eSemeria . Accolto con entusiasmo non solo dagli studenti (lo si evince dagli applausi e dai biglietti con i loro pensieri sul progetto) ma anche dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti, Infatti ,il focus particolare del progetto, si è avvalso di un gruppo di lavoro altamente specializzato nelle politiche di genere, La Prof.ssa Stefania Draicchio già Consigliera di Parità della Provincia , esperta di politiche di genere insieme alle Psicologhe Alessandra Draicchio, Nunzianna D’Alconzo, Raffaella Lombardi Assistente sociale e da Daniela Baldassarra autrice monologhista comica, che ha saputo calamitare l’attenzione dei ragazzi, grazie all’utilizzo di linguaggi comunicativi particolarmente innovativi. In particolare Daniela Baldassarra, con grande maestrìa ed ironia, riesce a toccare corde assai sensibili, che aprono il cuore e la mente a molte riflessioni. <>