Wallride Festival: secondo appuntamento a Matera

Sabato 6 maggio, dalle 18.00 alle 22.30 presso il MOMART GALLERY a Matera, si svolgerà la seconda data del ricco calendario di eventi della quinta edizione del Wallride Festival. L’evento, ‘’Outline Jam’’, si presenta come un laboratorio a cielo aperto, in cui street culture e arte contemporanea si fondono, dando vita ad una serata all’insegna dell’arte, della cultura, della storia, unica nel suo genere.

Il Wallride festival è fra i più importanti festival di arte contemporanea del sud Italia. Per la quinta edizione, torna con sei appuntamenti tra Altamura, Matera e per la prima volta nella storia della città, anche a Gravina.

Protagonista indiscussa dei sei appuntamenti è la Street Culture in tutte le sue forme: street art, musica, graffiti, freestyle, breakdance, rap freestyle, djing, bouldering, parkour, e tutti gli artisti coinvolti dai musicisti, agli skaters e ai writers.

Fulcro dell’organizzazione è l’ASD Sk8ong Team, supportata da un team di giovani professionisti e artisti, creativi, professionisti e atleti (anche minorenni), che hanno permesso al Festival di crescere sempre di più, colmando in parte il gap culturale verso la street art presente sul territorio.

L’Outline Jam del 6 maggio è l’unica data prevista a Matera per questa quinta edizione. La scelta del Momart Gallery, una location particolare e suggestiva all’interno di uno spazio-grotta a Matera, non è stata casuale, in quanto per questa Outline Jem, il Wallride Festival, vuole esaltare la bellezza della grotta, dei sassi e della loro storia, con la street culture.

A supportare questo magico incontro tra vecchio e nuovo, passato e presente, due partner d’eccezione:

il Momart Gallery, galleria d’arte contemporanea, sede dell’evento, che da anni promuove sul territorio lucano, e non solo, l’arte contemporanea, ospitando artisti e iniziative legate anche al mondo della street culture;

Il Consorzio di Imprese Culturali e creative Materahub, nell’ambito del progetto europeo Erasmus + creative invisible.

Protagoniste indiscusse del 6 maggio saranno le crew pugliesi di Bisceglie e Molfetta: FPL e Da Mic Dojo, che hanno organizzato per l’occasione la prima tappa di preselezione freestyle, che vedrà sfidarsi fino all’ultima rima i migliori rappers della zona di Matera e dintorni insieme al Dj di Gravina in Puglia, Michele Trionfo. Il vincitore si aggiudicherà l’accesso per la finalissima del Wallride Freestyle Battle del 3 settembre presso lo stadio di Altamura.

Dalle ore 18:00 fino alle ore 22:30, ad accompagnare l’evento, saranno 4 ballerini di Break Dance e 3 street artists, che si esibiranno dal vivo, ballando a ritmo di musica e dipingendo delle tele che successivamente saranno esposte all’interno della galleria Momart Gallery.

L’evento è gratuito ed è adatto a tutte le età.