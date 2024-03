Wall Street Journal: “gli USA valutano ipotesi di derubricare reati di Assange”.

Riprendiamo una notizia che, se confermata, potrebbe portare alla liberazione di Julian Assange. Il Wall Street Journal ha riportato mercoledì che il fondatore di WikiLeaks, starebbe trattando con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti un accordo che gli consentirebbe di patteggiare per un reato minore e di essere liberato dal carcere nel Regno Unito, evitando l’estradizione negli Stati Uniti. Il potenziale accordo vedrebbe Assange dichiararsi colpevole di cattiva gestione di informazioni riservate, e i cinque anni che ha già scontato nella prigione londinese di Belmarsh, varrebbero come pena. Bisogna ora attendere una conferma dai fatti. E magari assistere alla conclusione di questa vergognosa pagina per la democrazia e la libertà di stampa.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.