W ‘O Rre! Salviamo le bufale con il muggito in musica da 99 Posse, MCR e Banda Bardot

Dalla Real Casa di Cardidello (Caserta) si inneggia ”O’ Rre” , dove riecheggiano le note sanfedista di un tempo del ” Sona sona Carmagnola…” al rock folk di tre gruppi che dal basso alla chitarra (99 Posse, Modena City Ramblers e Banda Bardot )che hanno portato l’ingiustizia sul palco, alla sbarra. E lo hanno fatto raccogliendo la protesta del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino che chiede da tempo di buttare a mare l’inconcludente piano anti Tbc e Brc della regione Campania per fare attuare concretezza e trasparenza. L’ambasciatore della Real Casa, Gianni Fabbris, in gorgiera, anzi fazzoletto rosso contadino, corno e bastone, annuncia nuove rivelazioni per il 23 settembre. Niente armistizi. Ma una ripresa della lotta per far sentire forte, anche ai sordi, che il comparto bufalino ha bisogno di risposte e di atti dai governi regionali e centrale. ”Uno, due, tre, cento passi…” ricordando le lotte di Peppino Impastato.



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

vedi e approfondisci (https://altragricoltura.net/articoli/musica-nuova-e-libera-da-carditello-il-23-i-dati-sulle-bugie-della-task-force/)

De Luca offende e minaccia gli operatori antimafia e gli allevatori, gli artisti nazionali li sostengono

Pronta la lettera a Mattarella: sono in gioco le garanzie costituzionali e la credibilità delle istituzioni

Il 23 settembre alle 11 il primo appuntamento pubblico dell’Osservatorio:

divulghiamo i dati sulle bugie e il fallimento del Dott. Limone e della TASK Force

Mentre De Luca la buttava in caciara facendo ammuina a Carditello e vomitando accuse contro i giovani, gli operatori sociali,i movimenti e i sindacati che conducono una forte battaglia antimafia, per i diritti e il territorio, gli artisti nazionali presenti alla serata di apertura della tre giorni di iniziative tenuta nel Real Sito di Carditello, firmavano l’adesione al Forum per il Piano Partecipato e chiamavano a raccolta al grido di “Giù le mani dalle Bufale” stringendosi a fianco di quanti si battono davvero contro la cultura mafiosa.

E’ partita così la nuova fase per Salvare le Bufale, con i gestori protempore delle Istituzioni Regionali che buttano la palla in tribuna per nascondere il fallimento del Piano e minano la convivenza democratica con esternazioni infamanti. e la società civile che si raccoglie attorno alla Comunità di Terra di Lavoro vittima delle speculazioni istituzionali e politiche come per anni lo è stata dell’azione camorrista e come corre ancora il rischio di essere.

Mentre il Movimento in queste ore è al lavoro per attuare le decisioni assunte con l’atto costitutivo della Rete Salviamo l’Allevamento di Territorio, del Forum per il Piano Partecipato e dell’Osservatorio Indipendente Antonio Lucisano, arrivano numerose le adesioni da tutta Italia. Particolarmente significativa è stata quella di alcuni dei gruppi musicali nazionali che sono intervenuti al Concerto di venerdi sera organizzato dai Movimenti di Difesa Ambientale durante la tre giorni del Wimby Festival.



Banda Bardot, Modena City Ramblers, 99 Posse sono fra i primi sottoscrittori dell’adesione lanciando un grande messaggio dal palco del loro concerto Live al Real Sito di Carditello che il Coordinamento rilancia e diffonde con un video di ringraziamento loro dedicato (vedi sotto l’articolo).

Il portavoce del Coordinamento Unitario era già intervenuto nella giornata di sabato per rispondere alle minacce del Presidente De Luca (vedi https://altragricoltura.net/articoli/quela-del-presidente-de-luca-non-e-arterioscleorosi-ma-lucido-teatrino/), oggi annuncia il primo appuntamento pubblico dell’appena costituito OSSERVATORIO INDIPENDENTE ANTONIO LUCISANO: il 23 settembre 2023 alle ore 11 si terrà un pubblico incontro in cui verranno diffusi i dati sulle Bufale dell’IZSM e sul fallimento del piano (su cui comunque il Coordinamento era già intervenuto diffondendo alcune anticipazioni e inviandole al Governo vedi: https://altragricoltura.net/coordinamento-bufale/i-dati-del-fallimento-e-lagenda-di-settembre-in-tre-prime-mosse/ e approfondisci https://altragricoltura.net/articoli/nasce-il-forum-permanente/)



Il luogo e le modalità dell’evento saranno resi noti nei prossimi giorni ma, fin d’ora, il Coordinamento annuncia che sarà solo l’occasione pubblica per un dossier che viene prima inviato al Presidente della Repubblica, al Parlamento ed al Governo

Vedi nel sito la clip dedicata ai

99Posse, ai Modena City Ramblers ed alla Bandabardot

mentre sottoscrivono l’adesione al Forum