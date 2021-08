Lasciate perdere gli sportelli imprese che promettevano, con gli imbonitori di turno, di semplificare e concedere autorizzazioni, Via,Dia e così sia in men che non si dica… invitando anche a scaricare inconcludenti APPlicazioni da raggiro mentre il progetto scemava e doveva fare i conti con quella palla al piede fatta di burocrazia ( intrisa di ignoranza, mediocrità e ottusità) . E di familismo amorale (leggete Edward Banfield) sulle basi ”morali o immorali” di una società arretrata, che porta a chiedere: ” Chi ti manda? A c’ appart(i)n ?” come di si dice in dialetto materano. Siamo nell’Anno di grazia (o disgrazia?) 2021 e nella città dei Sassi il concetto di cultura di impresa stenta a decollare, perchè negli enti locali, nella classe politico – burocratica si fa di tutto per affogarla in quel ”filtro” di immobilismo e di interessi, ripicche a volte, che rinvia tutto a ”quando ci saranno le condizioni’ per tornaconti immaginabili. Si ripetono, così, i casi di giovani e, non solo, che si vedono chiudere la porta in faccia da questo muro di gomma che fa terra bruciata intorno a quanti vogliono investire risorse, tempo e danari, chiedendo alla Pubblica Amministrazione di fare il proprio dovere.



Matera dovrebbe vivere di Turismo? Certo ma quel Piano strategico, molto opportunamente non c’è . Andrebbe affidato a professionalità esterne che lo realizzino e lo avviino, per fare sistema, far crescere e diversificare l’offerta e diventare competitivi. Ed è cosi da sempre. La politica della mani libere crea bisogni, clientele e rapporti da familismo amorale o immorale,se preferite. Antonio Serravezza ritorna sul caso dei giovani della Tam, lanciato da un quotidiano nazionale, per mettere la mano nella piaga. Non ce ne meravigliamo: l’ufficio Sassi è stato opportunamente smantellato dalle precedenti Amministrazioni comunali, i Piani di tutela dei Sassi e del Parco della Murgia vengono ”ignorati” con i ”silenzi e gli assensi” per devastare Murgia Timone o utilizzare questo o quel tipo di intervento estraneo alle tecniche tradizionali che,invece, hanno consentito di fare parte dei Beni Tutelati dall’Unesco nel 1993. Non ci addentriamo nelle pratiche burocratiche e sulla situazione del demanio, delle subconcessioni e di accorpamenti di contiguità che non consentono scelte e atti amministrativi, ma pensiamo alla generazione dei tablet e dei trolley costretta a sbattere contro il numero di gomma di sempre. E finiamola con l’aria fritta di taglio speculativo su innovazione, digitalizzazione, up e hub, resilienza e deficienza. I nostri ”beni comuni” sono i giovani…



I figli di un paese senza furturo?

I nostri giovani sono costretti a scegliere il Nord per trovare una occupazione, come tanti loro bisnonni e nonni. Non un bel risultato dopo tanti anni in cui il futuro avrebbe potuto proiettare Matera nel modo delle maggiori capitali del turismo italiano del domani.

Ho letto un articolo sulla Repubblica alcuni giorni fa, di cinque ragazzi rientrati Matera e che, con sacrificio, desideravano aggiungere, alle tante offerte che già esistono nella nostra Capitale europea della cultura,un sito culturale di notevole importanza. Nella vecchia torre Capone della cinta muraria a ridosso della Civita sarebbero già pronti per inaugurare entro dicembre il loro sogno: Tam ovvero Tower art museum. Ricerca, impegno e voglia di riscatto per una città che è alla ricerca della sua vera identità sbocciata all’improvviso grazie ai tanti eventi internazionali e nazionali che l’hanno ritrovata e portata alla ribalta. Una città che fino a qualche anno fa a noi viaggiatori era difficile spiegare dove fosse. Oggi il mondo intero la conoscono e si è alla ricerca di creare una identità più culturale che di città turistica di massa. Certo, qui ci vuole la mano, non soltanto dei cittadini privati ma della buona volontà dell’amministrazione che dovrebbe accompagnare di buona lena i progetti validi. Penso che non solo la situazione dei giovani ma tutto quello che è successo nella nostra città negli ultimi anni, sia partito già da molto tempo per colpa della lentezza di pensiero e dell’ingordigia di chi non vuole deporre le proprie armi antiche per lasciare spazio finalmente alla nuova generazione che di moderno ha tutto. I nostri giovani studiano si specializzano e alcuni provano a tornare, per amore della loro terra e della loro famiglia, ma si accorgono subito di trovare, al loro ritorno, solo porte chiuse, in tutti gli uffici, in tutti gli sportelli.

Non c’è spazio per loro, scoprirebbero come sono stati fermi in questi anni, fermi come tutte le persone che occupano da una vita un posto di lavoro ben retribuito e non si sono mai spostati da lì, non hanno mai guardato oltre il palmo del loro naso, non hanno visto cambiare il mondo, non hanno viaggiato per confrontarsi e migliorarsi nelle azioni. Ma i tempi sono cambiati e anche velocemente per la nostra Matera. I nostri giovani vogliono i loro spazi altrimenti ripartono o non tornano per niente trovano un buon lavoro che li rende ricchi e indipendenti. Rendono ricche le regioni del Nord o i paesi europei che li hanno saputi accogliere apprezzandoli e non se li son fatti scappare.

I cinque ragazzi oggi sono fieri del loro progetto e sono arrivati quasi al traguardo sacrificando tutto e, solo per un cavillo di qualche tecnico dell’amministrazione locale, potrebbero perdere il finanziamento ottenuto e affondare. Io voglio credere in positivo e sono certo di poter partecipare all’inaugurazione per il prossimo Natale della Tower Art Museum. Un nuovo tassello che si aggiungerà all’offerta culturale della Capitale europea della cultura.