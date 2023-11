Vuoi esportare prodotti agroalimentari in Cina? Segui il Webinar

Esportare in Cina? Si ma come fare? Basta iscriversi ad un corso (gratuito) per conoscere passo dopo passo tutto ciò che c’è da sapere. E’ questo l’obiettivo di Procomm, evento, patrocinato dalla Regione Basilicata che si svolgerà il 28 novembre 2023 alle ore 15:30.

Un Webinar informativo in cui, Francesco Matera, Chief Executive Officer di Procomm, invita le aziende a collegarsi via Zoom per capire meglio il mercato cinese.

L’obiettivo è quello di portare a conoscenza dei partecipanti quali procedure sono richieste dal Governo Cinese per esportare i propri prodotti, quali sono le regole doganali e come proteggere il brand.

Si parlerà di scambi commerciali, pratiche burocratiche, e promozione grazie all’intervento di:

Sabrina Pistolato (Marketing Comunicazione e Social Media)

ZeKun Wei (Esperto e-commerce, Social Selling e Partner Distributore)

Helen Xi (Esperta di pratiche doganali in Cina)

Marco Morelli (Titolare e Responsabile Comm.le Estero Liquori Morelli)

Gino Giorgetti (Consigliere Regionale Regione Basilicata)

Francesco Matera, Procomm, dal 2006 si occupa di importazione in Cina, distribuzione e promozione del brand di prodotti agro alimentari Made in Italy ed è partner della ditta distributrice ZeKunWei Trading Company di Zongshan .

‘’Da lucano, vorrei avere l’opportunità di parlare alle aziende lucane che stanno cercando nuove possibilità di internazionalizzazione, ma che a volte non trovano il giusto interlocutore in cui riporre la loro fiducia, prima ancora che le loro aspettative. Mi interessa iniziare un dialogo di reciproca conoscenza e iniziare un percorso di divulgazione per tutte le aziende intenzionate a crescere o pronte per il salto. La Basilicata è uno scrigno di qualità, natura e grande operosità, intravedo nel suo futuro delle potenzialità di scambio economico e culturale al quale vorrei partecipare in maniera significativa’’.

Per iscriversi al webinar bisogna inserire i dati fondamentali al seguente link https://www.procommita.it e a pochi giorni dall’evento verrà inviato il link Zoom per collegarsi all’orario previsto.

Per qualsiasi ulteriore informazione, vi invitiamo a scriverci via mail a info@procommita.it o chiamare il 328 27 39 393.