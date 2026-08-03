Vulcanica Live Festival: a Monticchio Carmen Consoli, Erica Mou e Musicamanovella

La bellezza dei Laghi di Monticchio è pronta per accogliere la XXVII edizione del Vulcanica Live Festival, in programma il 6 e 7 agosto al Parco Naturale Europa con due serate dedicate alla musica d’autore nella suggestiva cornice del Monte Vulture.

L’appuntamento più atteso della rassegna sarà quello di venerdì 7 agosto, quando Carmen Consoli salirà sul palco per un concerto acustico al tramonto dal titolo “I colori dell’acqua”, concepito per dialogare con il contesto naturale dei laghi vulcanici. L’evento è parte del nuovo tour della cantautrice siciliana, che attraversa l’Italia in poche e selezionate tappe, ognuna ispirata a un tema legato al luogo che la ospita.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 17.00, mentre il programma prenderà il via alle 18.00 con il monologo introduttivo di Mariangela Caporale sul tema della serata, seguito dall’esibizione della cantautrice Erica Mou, protagonista di un gradito ritorno al festival, che presenterà le canzoni del suo ultimo album “Cerchi”.

Alle 19.00 la scena sarà tutta per Carmen Consoli, che accompagnerà il pubblico fino al calare del sole con i migliori brani del suo repertorio eseguiti in chiave acustica. Seguirà, alle 21.00, il dj set di Nico Zandolino.

La presenza di Carmen Consoli a Monticchio arriva dopo un nuovo importante riconoscimento. Poche settimane fa, infatti, la cantautrice siciliana si è aggiudicata la Targa Tenco 2026 per il miglior album in dialetto con “Amuri Luci”, pubblicato da Narciso Records. Un premio che conferma la sua capacità di unire ricerca musicale e recupero della tradizione, aspetti che da sempre caratterizzano il suo percorso artistico.

La prima serata del festival, giovedì 6 agosto alle ore 21, con ingresso libero, accoglierà il concerto dei Musicamanovella, band tra le più rappresentative del panorama folk-rock lucano, che alternerà brani storici e reinterpretazioni. Il gruppo arriva a Monticchio forte del nuovo singolo “Montmartre”, per portare sul palco la sua cifra stilistica che si ispira alle atmosfere del teatro-canzone e che mescola sonorità popolari, influenze indie e richiami al cantautorato italiano. Apertura di Green Ghost e chiusura con dj set di Rocco Spagnoletta e Giovanni Moretti.

Il Vulcanica Live Festival, organizzato dal 1999 dall’Associazione Vulcanica, in oltre venticinque anni di attività ha ospitato alcuni tra i più importanti protagonisti della musica d’autore, del jazz e della scena indipendente, costruendo un’identità artistica riconosciuta ben oltre i confini regionali. Sul palco si sono alternati, tra gli altri, Nicola Piovani, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Enrico Rava, John Scofield, Paolo Fresu, Giovanni Allevi, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Fabio Concato, Cristina Donà, Afterhours, Max Gazzè, Bandabardò, Africa Unite, Brunori Sas, Paolo Benvegnù, Marina Rei, Riccardo Sinigallia, insieme a numerosi altri artisti che hanno fatto la storia del festival, rendendolo un punto di riferimento tra le rassegne musicali del Mezzogiorno.

I biglietti del concerto “I colori dell’acqua” di Carmen Consoli sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/carmen-consoli/carmen-consoli-i-colori-dellacqua-4177144/