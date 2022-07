Voto il 25 settembre. In forse visita del Papa a Matera?

L’annuncio delle elezioni politiche anticipate per il prossimo 25 settembre 2022, che richiederà uno sforzo organizzativo notevole con il presidio dei seggi da parte delle forze dell’ordine, potrebbe mettere in forse la visita di Papa Francesco a Matera in occasione del congresso eucaristico nazionale in programma dal 22 al 25 settembre. Il Papa, come da programma, dovrebbe celebrare proprio quella domenica la Santa Messa in piazza Matteotti, incontrare in cattedrale il volontariato e inaugurare al rione Piccianello la mensa della fratellanza. E si sa che, quando si muove il Santo Padre, il sistema di sicurezza viene rafforzato. E’ ancora presto per sapere cosa decideranno le Istituzioni. Ma l’interrogativo va posto. Auspichiamo che Matera possa vivere quel giorno un doppio impegno. Aspettiamo.