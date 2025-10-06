lunedì, 6 Ottobre , 2025
Cronaca

Volt chiarisce che non sarà nella coalizione di centro destra, dopo l’abbandono di Montemurro

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Con un post sul profilo facebook “VOLT-Mater da grande“, con riferimento alla ufficializzazione avvenuta oggi dell’appoggio del consigliere comunale Angelo Montemurro al sindaco Antonio Nicoletti, si chiarisce che trattasi di scelta personale e che “Volt Matera non sarà nella coalizione di centro destra”. La coalizione che ha sostenuto Roberto Cifarelli alle elezioni comunali -si legge nella nota- continua a perdere pezzi. È successo nell’immediatezza del ballottaggio, nelle settimane successive, sta succedendo in queste ore e (da quello che ci consta) i passaggi potrebbero non arrestarsi.
Purtroppo, il Regolamento del Consiglio comunale (e non stiamo a tirare in ballo la Costituzione) permette agli eletti (e solo a loro) di decidere da che parte stare, di cambiare schieramento, cambiare gruppo, oppure di restare nello stesso gruppo ma portarlo da sinistra a destra e viceversa.
Nel momento in cui il consigliere Montemurro ha manifestato la volontà di sostenere il sindaco Nicoletti, gli abbiamo chiesto solo un favore, una cortesia che (sia chiaro) non era tenuto a fare: non portare il simbolo di Volt in una coalizione diversa, affiancandolo a simboli politicamente distanti. E di questo lo ringraziamo.
VOLT MATERA NON SARÀ NELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA.
PIUTTOSTO, ABBIAMO PREFERITO NON ESSERCI AFFATTO.”

