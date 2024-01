Volpe: limiti di velocità? Parliamone, ma a Matera occorrono fatti e buon senso

Calma e gesso, parcheggiando correttamente nell’area di sosta le polemiche sui limiti di velocità(questione di stretta attualità, ma che va affrontata con competenza e lungimiranza) e progetti di riforma e di riorganizzazione di viabilità, traffico e mobilità che spesso restano nel cassetto. E così dopo l’intervento dell’ingegner Nicola Latorre, https://giornalemio.it/cronaca/latorre30kmh-orari-a-matera-sono-daccordo-e-spiego-perche/, che ha alimentato non poco il dibattito sul tema, abbiamo ricevuto un ‘’contributo’’ di osservazioni e di proposte operative da Pietro Volpe. Per anni autista della Sita, sindacalista navigato, che ha partecipato a non pochi confronti con gli amministratori comunali degli ultimi 30 anni, per trovare la ‘’quadra’’ sui problemi del traffico urbano ed extraurbano. Così suggerimenti, indicazioni e con tanto “dimostrazioni pratiche sul campo” hanno visto Pietro Volpe, oggi in pensione, elencare il da farsi. Indicando come basterebbero ‘’volontà e buon senso’’ per cambiare in meglio le cose, viste con gli ‘occhi’ degli autisti di bus che devono fare i conti con gli ‘’imbuti’’ di un sistema viario, ostacolato da scelte precarie o sbagliate, e dalla mancata programmazione per un sistema di trasporto pubblico che sia davvero competitivo e conveniente per i cittadini. Ma Volpe è anche automobilista e pedone e vorrebbe vedere, aldilà dei cantieri di opere pubbliche che sono in centro, una città più vivibile. Siamo d’accordo. Buona lettura e dibattito aperto sulle cose da fare. Basta poco…



LE RIFLESSIONI DI PIETRO VOLPE

‘’Purtroppo dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Manfredi, che approvò il primo Piano urbano del traffico (PUT), dagli anni Novanta ad oggi, vi è stato un timido intervento sugli obiettivi da raggiungere. Nel frattempo la dimensione ed ubicazione delle funzioni urbane sono notevolmente cambiate rendendo, di fatto, non più attuabile quel piano. Nel frattempo le varie Amministrazioni che si sono avvicendate hanno, a mio avviso, sperperato risorse pubbliche negli incarichi a progettisti esperti di pianificazione del vari Piani urbani della mobililtà (PUM) e di quella sostenibile( PUMS), che sono rimasti nel cassetto. Ma al di là di queste premesse, oggi,il tema di prevenire gli incidenti stradali e quindi elevare la sicurezza del traffico, per evitare incidentalità di mezzi e pedoni, dipendono relativamente dalla velocità. Ormai, le statistiche sul numero degli incidenti e di vittime della strada tracciano incontrovertibilmente un quadro dovuto ad altri fattori. Primo, su tutti, sono le distrazioni per uso inappropriato di smartphone, il ricorso a sostanze che alterano la lucidità e quindi i riflessi del conducente, per finire -ovviamente – a uno scarso controllo delle elevate velocità che in quelle condizioni psicofisiche non vengono percepite…Considerazioni generali preoccupanti. Gli incidenti, comunque, avvengono in prevalenza nel comprensorio urbano. E qui occorre porre rimedio, con interventi efficaci, che possano regolamentare e snellire il traffico, che a Matera è aumentato per vari motivi e con la rete stradale che è in generale è rimasta quella della Prima Repubblica. A mio parere si dovrebbero implementare i sensi unici anche a favore della sosta. In secondo luogo occorre vietare tutte le svolte a sinistra, che creano intralcio al flusso veicolare. Poi occorre fare di più tutte per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Se lo facessimo, in concreto, avremmo meno auto private sulle strade e meno inquinamento, soprattutto nelle zone centrali.



In città occorre attivare, una volta per tutte, corsie preferenziali e percorsi riservati ai mezzi pubblici, che nei centri storici devono essere a trazione ibrida come vuole la transizione energetica. Occorre incentivare le corse con frequenze minime , rivedendo il sistema delle linee, già ipotizzato in passato ma mai attuato. Per quel che concerne il traffico dei bus extraurbani occorre evitare l’ingresso in città. Possono essere attestati in periferia nei cosiddetti terminal intermodali, dei quali Matera deve dotarsi. Ne abbiamo uno a Serra Rifusa, che andrebbe utilizzato al meglio con la integrazione del sistema di metropolitana leggera. Ma finor non si sono fatti passi avanti in questo direzione. E a questo aspetto, se vogliamo,è legata la possibilità di attivare il Biglietto unico regionale , per poter utilizzare (per cittadini e turisti) i mezzi delle varie società su gomma, per l’ extraurbano e l’ urbano, e ferroviarie. Quanto ai bus turistici suggerisco di attestarli in aree attrezzate, come l’ autoparco di contrada Pantano, la cui proprietà è del Comune ma è gestito da privati. Credo che ,se gli attuali amministratori comunali, e quelli che succederanno, iniziassero a mettere in atto queste linee guida -insieme ad altre che per sintesi non posso qui evidenziare- ci sarebbero benefici. E questo sia per l’Amministrazione comunale che per la comunità materana, sull’abbattimento dell’ inquinamento ambientale ed acustico e in termini di sicurezza ‘’. Fin qui Volpe, da ‘’addetto ai lavori’’ per aver verificato sul campo cosa c’è da fare, e con costi contenuti, per migliorare traffico e sicurezza.



