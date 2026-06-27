Volontari Croce Rossa il 2 luglio lungo il percorso della Festa

Tanti visitatori, gran caldo, situazioni di stress che nella giornata della Festa della Bruna richiederanno una attività di assistenza sanitaria puntuale perché ogni attimo ”è prezioso” per aiutare chi è in difficoltà o salvare una vita. Un concetto di buone pratiche che la Croce rossa di Matera ha ben chiaro, tanto da organizzarsi in maniera adeguata per l’evento più atteso da materani e turisti, con una presenza capillare di operatori e volontari lungo il percorso della Festa. Ragazzi e ragazze di tutte le età (è lo spirito di quanti operano per la Croce rossa) con le loro divise rosse pronti a intervenire e a dispensare buoni consigli, a cominciare dalle fasce deboli come bimbi e anziani.



COMUNICATO STAMPA

Festa di Maria SS. della Bruna 2026: la Croce Rossa Italiana – Comitato di Matera schiera un piano straordinario di assistenza sanitaria

Squadre a piedi lungo tutto il percorso della processione e ambulanze nei punti strategici della città per garantire la massima sicurezza a cittadini e turisti nel giorno più atteso dell’anno.In occasione della secolare e tanto attesa Festa in onore di Maria SS. della Bruna, che illuminerà la città dei Sassi il prossimo 2 luglio 2026, il Comitato di Matera della Croce Rossa Italiana scende in campo con un dispiegamento di forze straordinario.

Per rispondere alla massiccia affluenza di fedeli, visitatori e turisti che, come da tradizione, popoleranno le vie del centro, la CRI di Matera ha progettato un piano di assistenza sanitaria massivo e capillare, volto a garantire una copertura tempestiva ed efficiente in ogni fase della celebrazione.

Presenza capillare e tempestività:

Il Comitato di Matera ha potenziato e rafforzato la propria presenza sul territorio per l’intera giornata del 2 luglio, strutturando l’intervento su due pilastri fondamentali:

• Squadre appiedate sul percorso: Numerosi team di Volontari e Soccorritori CRI si muoveranno a piedi, integrandosi tra la folla lungo tutto il tragitto della solenne processione. Questa scelta strategica permetterà di superare le barriere logistiche della calca, garantendo un primissimo intervento immediato anche nei punti più congestionati.

• Ambulanze nei punti strategici: Mezzi di soccorso avanzati e di base saranno dislocati in nodi nevralgici e posizioni chiave della città.

Le parole del Comitato

“La Festa della Bruna è il cuore pulsante di Matera, un momento di gioia e devozione immensa che richiede però una macchina organizzativa impeccabile sotto il profilo della sicurezza”, dichiarano dal Comitato di Matera della Croce Rossa Italiana. “I nostri volontari e professionisti sanitari saranno in prima linea, pronti a vigilare sulla salute di tutti. Abbiamo potenziato i nostri standard abituali per far sì che la festa rimanga un momento di pura condivisione, offrendo una rete di protezione solida, discreta e altamente qualificata.”

La Croce Rossa Italiana invita tutti i partecipanti a godersi la festa responsabilmente, a idratarsi correttamente e a non esitare a rivolgersi a qualsiasi operatore CRI sul percorso per ogni tipo di malessere o necessità medica.



Il Presidente

Giulia De Biasi