Volontari al Parco della Grancia. Con Protezione civile ed Eurosoccorso anche Ass. Carabinieri Matera

Se i visitatori che si recano puntualmente a Brindisi di Montagna ( Potenza) nel Parco della Grancia per assistere al cinespettacolo ” La Storia bandita” possono contare su servizi di accoglienza e di protezione civile, adeguati ed efficienti, è senz’altro merito di una organizzazione che ha coinvolto sapientemente le associazioni di volontariato. E con Eurosoccorso e Protezione civile di Vaglio di Basilicata c’è anche un sodalizio di Matera, l’associazione Carabinieri ”Rocco Lazzazzera” che incontriamo ormai un po’ ovunque. A tutti, donne e uomini di ogni età, va il ringraziamento per la preziosa opera che svolgono nei diversi contesti ed eventi che li vedono ”silenziosi” protagonisti.



IL COMUNICATO STAMPA DI RINGRAZIAMENTO DEI VOLONTARI.

Un lavoro silenzioso, ma fondamentale per la buona riuscita delle attività del Parco della Grancia a Brindisi Montagna e del cinespettacolo “La storia bandita” che verrà replicato ogni sabato di luglio, tutti i week end di agosto, Ferragosto compreso, e tutti i sabato di settembre; e’ quello delle associazioni di volontariato.

A cominciare dal gruppo di Protezione civile di Vaglio Basilicata i cui componenti da sempre mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Importante poi la presenza nel Parco, dell’Associazione nazionale Carabinieri di Matera “Magg. Rocco Lazzazera”, retta dal presidente Felice Lapadula, istituita nel 1936 e che oggi conta 225 iscritti fra effettivi, volontari e simpatizzanti. Si occupa di servizi di volontariato, nello specifico di assistenza, supporto ad eventi socio – culturali e religiosi.

/>Fondamentale anche il lavoro condotto dalla società Eurosoccorso di Nicola Ricco che garantisce il pronto intervento sanitario in caso di necessità. Un’attività quella delle varie associazioni, coordinata dall’ingegnere Antonella Giuliano, nata in Svizzera, laureata all’università degli studi della Basilicata, specializzata in sicurezza sul lavoro e sicurezza negli eventi e iscritta nell’albo dei tecnici antincendio del Ministro dell’Interno. Giuliano è anche presidente dell’Associazione regionale Ingegneri per l’emergenza Ambientale e Sismica della regione Basilicata. ” A tutti loro vanno il nostro grazie e il nostro riconoscimento – spiega Nicola Manfredelli, presidente del consorzio Eccellenze Turistiche Italiane – perchè senza la loro preziosa attività non potremmo portare avanti in sicurezza le manifestazioni”.