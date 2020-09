Nel titolo un consiglio utile per non incappare in fregature, truffe, raggiri, delusioni e inevitabili contenziosi. Il Movimento consumatori di Matera e provincia su questo tema è ferrato e Giuseppe Cotugno che ha la buona abitudine di dire, prima di tutto a sè stesso, ” Prima di tutto, leggiamo e rendiamoci conto…” continua a ripetere che occorre avere occhi e orecchie aperte sopratutto in tema di tariffe, offerte che possono sembrare allettanti. Ma nessuno o quasi regala nulla. I costi sono quelli che sono e la beneficenza si fa solo nelle grandi occasioni. Per cui nella lunga e argomentata sequenza di suggerimenti c’è la saggezza della massaia o del buon padre di famiglia che, alla vecchia maniera, si fa i conti di tasca e se c’è un dubbio ci pensa, chiede, e poi firma nero su bianco. E poi ripete Cotugno che, ci ripete, sono cittadino e consumatore come gli altri, che il Movimento pronto a sciogliere nodi e matasse nel pericoloso ”mare magnum” di offerte, contratti dei servizi: dall’energia elettrica, alle forntiture di gas, dalla telefonia agli acquisti on line e della vasta casistica delle occasioni vantaggiose più per i proponenti, che per gli acquirenti.



AUMENTI FATTURE ENERGETICHE ! UNA BATOSTA PER LE FAMIGLIE:

CONSIGLI PER RISPARMIARE

1) quando si fa un contratto ex novo o si passa ad una nuova società valutare attentamente i propri consumi per personalizzare il contratto, il profilo lo si può anche cambiare corso d’opera.

2) Se fate.un contratto ex novo o passaggio da una società energetica ad un altra che comprende luce e gas chiedete fatture separate per ogni servizio richiesto;

3) se sulla fattura è richiesto COMUNICARE OGNI VOLTA LA LETTURA DEL CONTATORE, viceversa (o per dimenticanza o perché “ho il contatore elettronico”) il consumo viene calcolato sullo stimato che porta spesso ad addebiti presunti in fattura altissimi;

4) Per le bollette di energia elettrica e gas, (come anche altre utenze di acqua, telefono, adsl, fibra) le società non possono richiedere pagamenti anche a conguaglio per i consumi più vecchi di 2 anni. (nuova integrazione alla legge di bilancio 2020, numero 160 del 2019, in base alle direttive di ARERA).

5) fare attenzione delle proposte telefoniche di risparmio anche da parte di società presenti sul mercato da decine di anni perché agli sconti che vi propongono SONO SOLO SULLA MATERIA PRIMA vanno sempre aggiunti altri costi e gli oneri di sistema;

6) diffidare delle nuove società che vi propongono ogni sconto o abbattimento possibile (l’iva, e gli oneri di sistema sono addebiti normativi che non possono essere annullati);

7) la campagna che spesso gira suoi social di chiedere l’abbattimento dell’iva sull’iva è una bufala che spesso ritorna, senza alcun fondamento giuridico;

8) andare ad un qualsiasi patronato e chiedere informazioni se in base al prprio reddito ISEE si ha diritto ai bonus sociali sulle rispettive fatture energetiche (compresa quella dell’acqua) con importanti riduzioni mensili sulle bollette.

9) prima di accettare qualsiasi contratto o se avete dubbi in merito chiamateci al 3291954667 oppure al 320 387 4832