A segnalarcela, manco a dirlo, un patito di scooter e marchi del passato come l’architetto materano Angelo Stagno, da anni residente a Vienna (Austria) possessore di una Vespa e convinto assertore delle due e tre ruote a trazione elettrica. E così durante un viaggio a Berlino ( Germania) non ha potuto non immortalare una icona a due ruote progetta nelle ex Germania Orientale, somigliante nella linea al nostro ‘’Galletto’’ della Moto Guzzi. Ora è un oggetto di culto con motore e livrea innovativi. La rondine (Schwalbe) vola ancora.

Di ritorno da una breve visita nella Capitale tedesca -scrive Stagno -ho colte al volo alcune immagini con la Schwalbe (Rondine) un motoscooter di 50cc. prodotto nella DDR dalla SIMSON dal 1964 al 1986 ed equivalente a due ruote della Trabant. Oggi opportunamente riprodotta e disponibile in versione elettrica e quale strumento di sharing-mobility per la mobilità leggera e sostenibile, non perde il fascino contenuto e discreto di un prodotto appartenente ad un’ epoca ormai trascorsa ma ancora ambasciatrice di innovazione e sviluppo socio-economico’’