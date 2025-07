“Voci di Speranza”: nuovo nome, nuovo slancio per l’associazione che da oltre 13 anni si batte contro la violenza di genere

Il 27 giugno 2025, durante l’assemblea ordinaria, l’associazione “Anna Rosa una di noi” ha deciso di rinnovarsi profondamente, a partire dal nome. Nasce così “Voci di Speranza”, un’identità che raccoglie e rilancia l’impegno civile e sociale maturato in oltre tredici anni di attività a Matera e nel territorio lucano. Il cambio di denominazione è stato accompagnato da un ampliamento della base associativa e del direttivo, che si arricchisce della presenza di nuove energie e competenze. Tra i nuovi membri figurano Mimma Carlucci, Anna Guida, Angela Mazzone, Teresa Ragucci, Gianfranco Losignore, Gaspare Caione, Valentina Arena, Eugenia Cinnella, Alice Monaco, Gianvito Lupo, Angela Caldarola, l’avvocato penalista Giuseppe Lamacchia e Domenico Bennardi, già sindaco di Matera, che ricoprirà il ruolo di Vice Presidente. Alla guida dell’associazione resta confermata Antonella Fontana, Presidente sin dalla sua fondazione.

“Voci di Speranza” intende proseguire e rafforzare l’attività volontaria iniziata nel 2011 in memoria di Anna Rosa Fontana, uccisa per mano dell’ex convivente nel dicembre 2010, dopo aver subìto anni di soprusi e violenze. L’associazione continuerà a promuovere una cultura del rispetto attraverso iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti pubblici, grazie alla collaborazione di avvocati, psicologi, educatori e persone che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma della violenza di genere. Accanto a questi percorsi già consolidati, il nuovo corso prevede l’avvio di progettualità inedite e la realizzazione di attività culturali e formative, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini e cittadine in un processo collettivo di consapevolezza e prevenzione.

A rimanere al fianco dell’associazione, nel suo ruolo di ambasciatrice, è anche l’onorevole Stefania Ascari, da sempre sensibile e impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nel contrasto a ogni forma di violenza.

“Voci di Speranza” è aperta a chiunque voglia contribuire, in spirito volontario, alla costruzione di una società più giusta, empatica e capace di ascolto. L’associazione invita chi sente il bisogno di attivarsi contro ogni forma di violenza a far parte di questa comunità. Le attività saranno raccontate e condivise attraverso la pagina Facebook ufficiale, “Voci di Speranza”, che rappresenta il canale principale per restare aggiornati e prendere contatto con l’associazione.

Per maggiori informazioni o per aderire all’associazione, è possibile scrivere all’indirizzo email: vocidisperanza.2025@virgilio.it

Per non dimenticare, per dare voce a chi non ne ha avuta, per trasformare il dolore in impegno: “Voci di Speranza” continuerà a camminare al fianco di chi lotta ogni giorno per la dignità, il rispetto e la libertà.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.