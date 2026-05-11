“Voci di Maggio” concerto organizzato dal Coro della Polifonica Pierluigi da Palestrina

Sabato 16 maggio, alle ore 20.00 a Matera, presso il Salone di Palazzo Bernardini (Arco di Piazza del Sedile n. 9) avrà luogo il concerto “Voci di Maggio”, organizzato dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina APS diretto dal M° Carmine Antonio Catenazzo.

Si tratta di un appuntamento a cui l’Associazione materana tiene particolarmente, perché sarà l’occasione per ricordare Antonio Guanti, amico, corista e vicepresidente del sodalizio scomparso a 32 anni nel 2010, a cui è anche dedicato il Concorso Corale che annualmente lo stesso Coro organizza nella città dei Sassi.

Il programma avrà il sapore della primavera, con brani briosi e colorati che ben si sposano con la bellezza del Salone della dimora storica Palazzo Bernardini. Il “clou” della serata sarà la Prima Esecuzione Assoluta del brano “Silenzio”, composto appositamente per il Coro della Polifonica Materana e per il M° Catenazzo dal compositore veneto Giorgio Susana, su un testo proprio di Antonio Guanti.

“Silenzio” racconta le sensazioni provate da Antonio nel corso di una escursione effettuata con l’Associazione CAI Matera “Falco Naumanni” di cui faceva parte. Nel corso del cammino, infatti, era usanza percorrere alcuni tratti in assoluto silenzio, lasciandosi trasportare e respirando i suoni della natura. Partendo dal battito del proprio cuore, dal rumore dei passi sulle foglie e dal suono della pioggia sugli alberi, Antonio descrive un paesaggio fatto di racconti di tempi passati e di poesie “che nessun poeta sarà mai capace di scrivere”. Per il compositore Giorgio Susana, appassionato anch’egli di escursionismo, il testo di Antonio Guanti è stato quasi come un incontro del destino, e a suo dire si è molto riconosciuto nel racconto.

L’evento rientra nella programmazione “In…Canto Materano 2026”, che il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina promuove con il patrocinio del Comune di Matera e dell’Associazione Basilicata Cori.

Giorgio Susana si è diplomato in Pianoforte principale presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia, Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio J. Tomadini di Udine, Didattica della Musica presso il conservatorio J. Tomadini di Udine. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia, Francia, Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Argentina, Taiwan e Giappone. Compone Musica Corale e Strumentale, Oratori, Musical e Opere, eseguite sempre con grande successo di critica e pubblico e con numerose repliche in Italia e in vari paesi del mondo da prestigiosi cori diretti da maestri di chiara fama, trasmesse da varie emittenti radiofoniche e televisive ed eseguite come pezzi d’obbligo in prestigiosi concorsi internazionali. Ha ricevuto riconoscimenti in numerosi Concorsi nazionali e internazionali come Compositore e Direttore e prestigiosi Premi alla carriera. Cura, come direttore artistico ed editoriale, alcune pubblicazioni musicali ed è pubblicato da Alliance Music Publications (Houston, U.S.A.), PanaMusica (Tokyo), ICOT edition (Giappone), PH-Publishers (Germania), Sillabe, Sonitus Music Editions, Feniarco, Asac Veneto e Usci F.V.G.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.