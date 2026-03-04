“Voci di donne – Libere e invincibili” tre concerti per l’8 marzo e la sclerosi

Tre concerti a Matera e Miglionico per celebrare l’8 marzo e sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla perchè la musica è sempre voce di libertà, consapevolezza e solidarietà.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna e dell’iniziativa “Gardensia”, promossa dall’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la sezione provinciale di Matera propone la rassegna di concerti di beneficenza “Voci di donne – Libere e invincibili”, in programma il 7, 8 e 14 marzo.

Tre appuntamenti pensati per unire cultura e impegno civile, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla e delle attività territoriali di AISM a favore delle persone con SM e delle loro famiglie.

Il primo concerto si terrà il 7 marzo alle ore 19.30 nello scenario suggestivo del Castello del Malconsiglio di Miglionico. L’8 marzo, sempre alle 19.30, l’appuntamento sarà a Matera, nella sala di Palazzo Bernardini (Arco del Sedile 9). La rassegna si concluderà il 14 marzo alle ore 16.30 presso la Residenza Brancaccio, in via degli Etruschi, a Matera.

Protagonisti degli eventi saranno la Maestra Arianna Cinieri, presidente provinciale AISM Matera, la Maestra Magda Azzilonna alla chitarra e il SoundRise Choir, ensemble vocale composto da soprani, contralti, tenori e bassi che daranno vita a un percorso musicale intenso e partecipato. Accanto al coro, solisti e voci narranti accompagneranno il pubblico in un racconto fatto di musica e parole, dedicato alla forza, alla resilienza e alla dignità delle donne.

I concerti sono a ingresso libero e le offerte raccolte saranno interamente devolute alla sezione materana di AISM. Durante le serate sarà inoltre possibile acquistare le gardenie e le ortensie di “Gardensia 2026”, simbolo della campagna nazionale: un gesto concreto che, con un’offerta minima di 15 euro, contribuirà a finanziare i servizi di assistenza e supporto per le persone con sclerosi multipla sul territorio.

Sostenere AISM significa garantire ascolto, orientamento e vicinanza a chi affronta ogni giorno una malattia complessa e imprevedibile, trasformando la solidarietà in azioni concrete.

Sarà possibile donare anche attraverso il numero solidale 45512, attivo con SMS o chiamata da rete fissa, per sostenere il NeuroBRITE – FISM Research Center di Genova, centro di eccellenza AISM per la neuroriabilitazione, dove pazienti e ricercatori collaborano allo sviluppo di soluzioni innovative.

Una rassegna che unisce arte e impegno sociale, celebrando le donne come voci libere e invincibili, capaci di trasformare la musica in speranza.