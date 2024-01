VOC 2019 a Pesaro per la cerimonia di inaugurazione dell’anno da Capitale Italiana della Cultura 2024

Grazie al piano di networking stilato con la Fondazione Matera Basilicata 2019, una delegazione dei Volontari Open Culture 2019 formata dal Presidente dell’associazione Ferdinando Trotta e le volontarie Mariella Niglio e Donatella Solazzo, si è recata, il 20 gennaio 2024, nella città marchigiana per prendere parte, insieme ai volontari pesaresi ed ai volontari di Bergamo-Brescia 2023, alla festa che ha inaugurato la Capitale Italiana della Cultura 2024, un ‘anno pieno di eventi e di emozioni per tutti coloro che sapranno cogliere l’importanza e la bellezza di ciò che emerge da una nomina di questa portata. Gli ambasciatori VOC 2019 hanno avuto modo di condividere e trasferire ancora una volta la gioia di considerarsi cittadini attivi nella propria comunità ed impegnarsi in prima persona per il benessere individuale e collettivo. Cari auguri alla città di Pesaro per l’importante traguardo raggiunto e per la bella riuscita della “festa della città” che si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presenza dei VOC 2019 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, preceduta da un incontro avvenuto già nel mese di luglio 2023, pone le basi per una bella ed interessante collaborazione durante l’anno corrente, così come è avvenuto con le altre Capitali Italiane della Cultura. La Cultura è un lievito che può generare pace – Sergio Mattarella.

