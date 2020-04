“È opportuno consentire a quanti sono proprietari di orti e poderi di allontanarsi dalla propria residenza per la conduzione hobbistica dei campi. Una attività utile sia per il sostentamento delle famiglie, sia per impedire il depauperamento dei terreni agricoli”.

E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello.

“L’abbandono forzato dei campi in essere da tempo a causa dell’emergenza Coronavirus” -spiega Vizziello-“corre il rischio di determinare gravi danni alle coltivazioni per le migliaia di piccoli hobbisti presenti nella nostra regione”.

“Oggi per coloro che hanno un piccolo orto, un oliveto, dove in primavera si fanno le potature ed altre attività non rimandabili come il semplice taglio delle erbe infestanti, non è possibile recarsi presso il proprio appezzamento di terra, essendo considerata tale attività un hobby e non un lavoro”.

“Proponiamo quindi “-conclude l’esponente di Fratelli d’Italia-” che detta attività hobbistica, finalizzata alla cura dei poderi, sia consentita mediante apposita ordinanza del Presidente Bardi”.

“In questo modo gli spostamenti da parte di agricoltori e di proprietari di terreni, fino ad un massimo di due componenti per famiglia e una sola volta al giorno, saranno ammessi su tutto il territorio regionale, evitando l’abbandono delle terre e creando, allo stesso tempo, le premesse per la migliore ripresa delle produzioni agricole”.