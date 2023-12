Viva Rai Dux…

C’è un ministro del governo Meloni che addirittura ha sentito il bisogno di scrivere ad un conduttore di un programma leggero, prima che satirico, che accompagna con allegria la sveglia degli italiani prima di andare al lavoro, per obbligarlo ad una rettifica. Un programma che per l’attualità prende spunto da titoli di quotidiani, senza per altro approfondire, come pretesto per cogliere le contraddizioni che ne derivano, sempre in chiave surreale. Il ministro è Pichetto Frattin (quello che era a Dubai per la Coop28, ma è andato via prima della firma finale del documento, forse per essersi ritrovato ai margini del summit, non parlando inglese e con risibili competenze in materia di ambiente), che ha scritto a Fiorello reo di avere -nel corso di “Viva Rai2“, letto un titolo di un quotidiano (Scorie in Italia) e fatto battute sulla notizia dei 51 siti idonei ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari. Certo da Viva Rai2…a Viva RaiDux, il passo e breve.

Ecco, infatti, che nelle stesse ore è andato in scena un’altro svarione degli occupatori di turno di “mamma RAI“, quelli che dicono di voler sovvertire la “egemonia della sinistra“, sebbene in questo afflato stiano affondando gli ascolti della rete pubblica attaccando senza sosta i pochi programmi che ancora fanno audience (tra cui Report). Parliamo di Paolo Corsini, nominato dal governo Meloni a capo dell’approfondimento della tv pubblica, che alla inaugurazione della festa dei Fratelli d’Italia, ha pensato bene di ripetere più volte “noi di Fratelli d’Italia“, incurante del ruolo rivestito nella informazione pubblica. Non solo. In questa foga militante (ritenendosi a casa sua) è andato oltre attaccando la segretaria del PD, rea di aver rifiutato l’invito a partecipare proprio a quella festa. Può un dirigente della Rai aprire la festa del proprio partito rivendicandone l’appartenenza e la militanza? E può, sempre da quel palco, scagliarsi contro la leader della maggiore forza di opposizione -sempre- al proprio partito? E’ evidente che no! Ma l’ubriacatura di potere può fare brutti scherzi. Certo, a fronte di ciò e delle proteste che ne sono derivate, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha chiesto una relazione alla Direzione del personale e ha fatto sapere che acquisirà il video per valutare eventuali provvedimenti. Mentre la presidente Marinella Soldi ha ricordato la ovvietà che “un giornalista del servizio pubblico” è tenuto a “garantire un atteggiamento sempre equidistante, a prescindere dal contesto in cui opera”. Ma vedrete che tutto finirà a tarallucci e vino. Sono ragazzate.

Nel chiudere la puntata di questa mattina, in proposito, con la sua solita cifra, Fiorello a chiosato: “Pare che la Rai stia ‘virando a sinistra’, vedo falce e martello ovunque! Pensate che nel 2024, oltre alle fiction su Mussolini e le Foibe, sono attesi ‘The Voice Balilla’, ‘Marciando con le stelle’ e poi ‘Eia Eia Eredità’.” E ha continuato ironico: “Sicuramente ci cacceranno via e al nostro posto ci sarà ‘Viva Rai Dux’, con il glass sotto l’obelisco di Mussolini. In bocca al lupo a questo nuovo corso della Rai!” Il tutto ridendo…..ma in questi tempi cupi, c’è chi non ride mica e se lo lega al dito!