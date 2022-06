“Vitti ‘na Crozza”, edito da Lilit Books, vince il premio Buttitta

“Maurizio Piscopo e Antonio Zarcone sono i vincitori del prestigioso Premio “Ignazio Buttitta” con il libro “Vitti’ Na Crozza. La storia e la musica dei Fratelli Li Causi”, edito dalla casa editrice Lilit Books di Montescaglioso.”

Lo rende noto la casa editrice con un comunicato in cui specifica che:

“Il Premio di Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta”, diretto da Lina Urso Gucciardino, è giunto alla sua XXIII edizione e si svolgerà il 3 luglio alle ore 20,00, presso il Teatro tempio di Giunone- Valle dei templi, ad Agrigento. Il premio nasce come concorso letterario teso a valorizzare e diffondere la lingua e la cultura siciliana. Vi hanno partecipato oltre 500 tra poeti e scrittori con elaborati provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero

Presentato alla Fiera di Roma e al Festival del libro di Torino, il libro ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico. Franco e Totò Li Causi sono stati due grandi musicisti siciliani che hanno reso Agrigento, un po’ come Vienna, città della musica. I due fratelli, legatissimi tra loro, hanno portato la Sicilia in ogni parte del mondo, hanno composto più di duemila brani e registrato per la casa discografica Cetra di Torino. Da tempo non si parlava dei Li Causi. conosciuti soprattutto per il brano Vitti ‘Na Crozza, colonna sonora del film di Pietro Germi “Il Cammino della speranza”, girato a Favara nel 1951 e Orso D’argento al Festival di Berlino.

Con questo libro Antonio Zarcone e Maurizio Piscopo hanno voluto raccontare l’appassionante storia dei due musicisti di Porto Empedocle, finiti per anni nel dimenticatoio.

Il libro contiene un raffinatissimo cd con le musiche dei fratelli Li Causi eseguite dal maestro Tom Sinatra, erede spiritale dei due. Hanno partecipato alla registrazione: Olga Begezza alla fisarmonica, Giuseppe Porretta al violino e Mauro Cottone al contrabbasso. Il cd si chiude con una particolare esecuzione di Vitti ‘Na Crozza cantata da Antonio Zarcone, con gli arrangiamenti di Tom Sinatra. Presente anche una galleria di foto storiche fornite dai figli Davide e Franco Li Causi, curate dal fotografo Angelo Pitrone.

Maurizio Piscopo e Antoino Zarcone sono attesi dal 25 al 27 Agosto al festival “il Paese dei libri” organizzato, come ogni anno a Montescaglioso.”

.