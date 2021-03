Finalmente è arrivato il suo turno da docente in terra di Capitanata per vaccinarsi contro il covid 19 e prendersi quel passaporto per andare, forse, dove gli pare, zone rosse permettendo. Vito Evangelista ha teso il braccio a mezzogiorno nel centro vaccinale di Bovino, in un clima -per stare in tema-da Foro Boario, dopo essersi fumato mezzo pacchetto di sigarette, sorseggiato due caffè e ascoltato – sempre per stare in tema con i luoghi- i belati quotidiani della trasmissione radiofonica ” Un giorno da pecora”, per sapere le ultime sulla disorganizzazione del BelPaese, in attesa dello spaccio e della Speranza di ”milioni di dosi” in arrivo da non si sa quando, quanto e se…” E’ andata bene -ha commentato Vito. Nessun dolore e puntura precisa. La nezione, come si dice a Matera, è andata a buon fine. Agli amici della sezione APPeppino va l’invito a pazientare; prima o poi la data di convocazione arriverà. Stiamo tutti alla speranza, tanto Pasqua e Pasquetta è andata. Aspetto il richiamo per il 27 maggio”. Dopo il vaccino con dose di AstraZeneca si è concesso una fumata e un pezzo di focaccia, per tenere a bada quel languorino…,la ”scazzica” prima di tornare all’ovile, a casa. Naturalmente dalla “sezione” attendono di sapere se ci saranno eventuali reazioni, come febbre, indolenzimento, vomito, vertigini, diarrea, sonnolenza,catarro o altro. Ma Vito è una quercia (lasciate perde querce e partiti), di tempra forte e una spaghettata con aglio, olio e peperoncino non potrà che contenere eventuali controindicazioni. E poi c’è la didattica a distanza…Ma lo aspettano in via Ridola per l’immancabile: ” Tutto bene, dopo la nezione?”